Rescatan en Aguascalientes a 4 jóvenes, víctimas de reclutamiento criminal

Operativo en Aguascalientes. Foto: Omar Hernández

Cuatro jóvenes que eran trasladados con engaños hacia Nuevo Laredo, Tamaulipas, fueron rescatados por elementos de la Policía Estatal de Aguascalientes tras interceptar un autobús de pasajeros en el que pretendían llevarlos para ser reclutados por el crimen organizado.

Rescatan a cuatro personas en Aguascalientes

Fuerzas de seguridad realizaban patrullajes en la avenida Aguascalientes Sur y Quinta Avenida, cuando detectaron a un individuo de aproximadamente 20 años que esperaba abordar el transporte de manera irregular en la vía pública.

Las autoridades informaron que tras una revisión al sospechoso, dijo que tres de las víctimas eran originarias del municipio de Pinos, Zacatecas, y que habían sido captadas mediante falsas ofertas laborales con sueldos de hasta 15 mil pesos mensuales para laborar en Tamaulipas.

Tras la información recabada, los efectivos policiales le marcaron el alto a la unidad de la línea Futura, identificada con el número económico 8329, logrando poner a salvo a los cuatro tripulantes.

Los elementos interrogaron al chofer, originario del Estado de México, quién señaló que recibía instrucciones en tiempo real mediante mensajes de texto enviados desde Tamaulipas para coordinar el traslado con fines de presunto reclutamiento.

En el lugar, los oficiales resguardaron a los pasajeros, detuvieron al conductor del autobús y aseguraron la unidad.

Tanto el operador detenido como los demás implicados en la red de engaños quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado para resolver su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes.

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