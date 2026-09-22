Multa de 2.1 mdp por lago donde detectaron “ameba comecerebros” en Yucatán

Lago artificial de Plaza La Isla, en Mérida, Yucatán. Foto: Uno TV

La empresa responsable del lago artificial de Plaza La Isla, en Mérida, Yucatán, deberá pagar una multa de 2.1 millones de pesos por las irregularidades detectadas tras confirmarse la presencia de Naegleria fowleri, conocida como “ameba comecerebros”.

Multa de 18 mil UMAs por irregularidades sanitarias

El secretario de Salud de Yucatán, Alberto Alcocer Gamboa, informó que la sanción impuesta a la empresa Wake Up Fornelos asciende a 18 mil UMAs, equivalentes a aproximadamente 2.1 millones de pesos.

Además de pagar la multa, la empresa deberá sanear el lago, presentar nuevos análisis de laboratorio y acreditar que cumple con las disposiciones sanitarias antes de que pueda considerarse una eventual reapertura.

“Se hizo un dictamen y una resolución jurídica a la empresa Fornelos en Mérida en donde se le da una resolución que tiene que cubrir en varios aspectos desde la parte del saneamiento de agua de este cuerpo para poder reapertura sus actividad hasta una sanción administrativa”, explicó Alcocer Gamboa.

Lago de Plaza La Isla permanece cerrado

El lago artificial continuará cerrado al público. Su reapertura dependerá de que concluya el saneamiento y de que nuevos estudios de laboratorio confirmen que el agua es segura para realizar actividades recreativas.

El caso cobró relevancia luego de que se confirmara la presencia de Naegleria fowleri en el cuerpo de agua, situación que también fue relacionada con la muerte de un instructor de deportes acuáticos.

Más de 140 personas continúan bajo vigilancia

De las 361 personas identificadas como expuestas al agua, actualmente 148 permanecen bajo vigilancia epidemiológica y más del 80% son menores de edad.

Las autoridades indicaron que el periodo de mayor riesgo ya transcurrió y, hasta el momento, no se ha confirmado un segundo caso. Sin embargo, el monitoreo continuará hasta el 4 de octubre.

Analizan otros cuerpos de agua en Yucatán

La Secretaría de Salud estatal también realiza muestreos en otros cuerpos de agua para determinar si existe presencia de Naegleria fowleri.

Entre los sitios cuyos resultados están pendientes se encuentran La Plancha y El Centenario. Además, se realizarán análisis en el Acuaparque, Animaya y el Parque Ecológico del Poniente.

¿Qué es la “ameba comecerebros”?

Naegleria fowleri es un microorganismo que puede encontrarse en agua dulce templada y que, en casos muy poco frecuentes, puede provocar una infección grave del sistema nervioso central. La infección ocurre cuando el agua contaminada entra por la nariz.

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