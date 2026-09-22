Lleva un año viviendo ahí: Profepa busca capturar a cocodrilo abandonado en laguna de San Baltazar, Puebla

Quieren capturar a cocodrilo de la Laguna de San Baltazar. Foto: Genaro Zepeda.

Un pequeño cocodrilo que habría sido abandonado a finales de 2025 logró sobrevivir durante meses en la Laguna de San Baltazar, en Puebla capital. El ejemplar, de aproximadamente 50 centímetros, se alimenta de pequeños peces y actualmente no representa un riesgo para los visitantes, pero autoridades ambientales buscan capturarlo antes de que crezca y pueda alterar el ecosistema o representar un peligro.

Cocodrilo fue abandonado en la laguna

De acuerdo con Verónica Mastretta, directora del Parque Laguna de San Baltazar, se presume que el reptil fue dejado en el lugar por visitantes, una situación que también ha ocurrido con otros animales.

Visitantes toman fotos al cocodrilo. Foto: Genaro Zepeda.

“Nos abandonaron aquí un espécimen pequeño de cocodrilo el año pasado, sobrevivió al invierno, cosa que sorprendió mucho”, explicó Mastretta.

Durante varios meses, el animal no pudo ser localizado, hasta que volvió a ser visto hace unas dos semanas. Por esta razón, fotos y videos de sus avistamientos comenzaron a circular en redes sociales.

Cocodrilo ha sido visto por los visitantes. Foto: Genaro Zepeda.

Profepa busca capturar al cocodrilo

Tras los recientes reportes, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) acudió al parque para analizar el comportamiento del cocodrilo, sus movimientos y los espacios que utiliza dentro de la Laguna de San Baltazar.

El objetivo es crear una estrategia para capturarlo de manera segura y trasladarlo a un sitio adecuado.

Al respecto, Mastretta señaló que, por ahora, el animal no representa un riesgo para las personas, pero pidió no acercarse, alimentarlo ni intentar capturarlo.

Cocodrilo nada en la Laguna de San Baltazar. Foto: Genaro Zepeda.

“No significa ningún riesgo para nadie, más bien el riesgo es para él, lo estresa la gente porque se quiere acercar”, afirmó.

Aunque el cocodrilo ha encontrado alimento y refugio en este lugar, su presencia no es natural en la zona. Por ello, autoridades buscan retirarlo antes de que su crecimiento modifique la dinámica de la laguna o aumente el riesgo para la población.

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