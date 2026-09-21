Camiones urbanos en Aguascalientes: ¿quiénes pueden obtener 50% de descuento?

Aguascalientes ofrece descuentos en transporte. Foto: Cuartoscuro

En Aguascalientes, estudiantes, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y trabajadoras del hogar pueden acceder a un 50% de descuento en el transporte público, mientras que las personas con discapacidad viajan gratis, de acuerdo con los esquemas de tarifa preferencial vigentes.

¿Quiénes tienen 50% de descuento en el transporte?

Las personas interesadas deben acudir a las oficinas de la Agencia de Movilidad del Estado de Aguascalientes, donde podrán realizar el trámite correspondiente.

El esquema de tarifa preferencial contempla una reducción de 50% para los siguientes grupos:

Estudiantes

Personas adultas mayores

Mujeres embarazadas

Trabajadoras del hogar

En el caso de las personas con discapacidad, el descuento es del 100%, por lo que pueden utilizar el transporte público sin costo.

¿Dónde se tramita el descuento del transporte?

La Agencia de Movilidad del Estado se encuentra en:

Avenida Manuel Gómez Morín s/n, Barrio de la Estación, Tres Centurias, a un costado del Hospital Hidalgo.

Para obtener más información sobre los beneficios y el procedimiento, también está disponible la línea 070.

¿Cómo pagar el transporte público en Aguascalientes?

Para el pago y uso de la aplicación móvil YoVoy Stop Bus, se recomienda utilizar la plataforma digital, que permite recargar saldo directamente desde dispositivos móviles.

Esta herramienta forma parte de las opciones disponibles para facilitar el acceso al servicio de transporte público en la entidad.

Construirán 130 paraderos en Aguascalientes

Como parte de las acciones de infraestructura, se proyecta la construcción de 130 paraderos sobre el Tercer Anillo, principalmente en los sectores oriente y sur de la ciudad de Aguascalientes.

Los nuevos espacios contemplan diferentes elementos tecnológicos y de seguridad, entre ellos:

Internet inalámbrico gratuito

Cámaras de videovigilancia conectadas al sistema de monitoreo

Botones de alerta

Rampas de accesibilidad universal

Bancas

Aguascalientes incorpora 100 nuevos camiones

Recientemente se incorporaron 100 nuevos camiones a la flotilla de transporte público de Aguascalientes.

La ampliación busca fortalecer la cobertura, reducir los tiempos de frecuencia y mejorar las condiciones de operación de las diferentes rutas que atienden a la población.

Con estas acciones se mantienen los esquemas de tarifa preferencial y se amplía la infraestructura destinada al transporte público en distintos puntos de la capital del estado.

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