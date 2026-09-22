Guillermo del Toro se encuentra con Peter Jackson y George R.R. Martin en el museo de George Lucas

Guillermo del Toro en la apertura del museo de George Lucas Foto: AFP

El museo de George Lucas en Los Ángeles ya abrió sus puertas y, durante la ceremonia de inauguración, diversas celebridades se dieron cita para acompañar al director y a Mellody Hobson en esta apertura, incluyendo al cineasta mexicano Guillermo del Toro.

El director de “El Laberinto del Fauno” se encontró con Peter Jackson y George R.R. Martin, quienes han dado vida a mundos de fantasía que han emocionado a los fans, como “Titanes del Pacífico“, “El Señor de los Anillos” y “Juego de Tronos“, respectivamente.

La mayoría de los fanáticos celebró el encuentro con comentarios como: “Guillermo del Toro y Peter Jackson son mis héroes, cuyas obras me hicieron darme cuenta de que quiero vivir del cine. Creo que haber visto la trilogía de El Señor de los Anillos y El laberinto del fauno de pibe tiene mucho que ver”.

"Guillermo del Toro":

Porque fue visto junto a Peter Jackson y George R.R. Martin en la inauguración del Museo Lucas de Arte Narrativo pic.twitter.com/QEmYIDpwyV — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) September 22, 2026

Pero otros mensajes en tono de broma iban dirigidos a George R.R. Martin, de quien mencionan hace de todo menos terminar su obra.

Algunos comentarios son:

“George Martin en todos lados menos escribiendo Winds of Winter”.

“Ese George en todos lados menos chambeando, ídolo”.

“Martin es capaz de aventarse algún proyecto con ellos (ojala) con tal de seguir procrastinando el terminar sus libros”.

La ceremonia de inauguración del museo

La ceremonia tuvo una gran cantidad de celebridades. Incluso, durante el discurso de apertura, Mellody Hobson bromeó con las dudas de George Lucas sobre los asistentes.

“George no dejaba de preguntar: ‘¿Vendrá esta persona? ¿Crees que vendrá esta otra?’”, mencionó, mientras continuaba: “Yo le respondí: ‘Vendrán todos, George’”.

Entre los invitados estuvieron Lewis Hamilton y Kim Kardashian, Katy Perry y el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau, Jack Black, Nicolas Cage, Francis Ford Coppola, Leonardo DiCaprio, Vin Diesel, Cynthia Erivo, así como los veteranos actores de la saga original de Star Wars, Harrison Ford y Mark Hamill.

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