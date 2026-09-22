¡Riña en graduación! Jóvenes de la Universidad Cuauhtémoc se agarran a golpes en Aguascalientes

Sillas vuelan durante riña en fiesta de graduación de Universidad. Foto: Pexels

Una riña durante una fiesta de graduación de jóvenes de la Universidad Cuauhtémoc, campus Aguascalientes, quedó registrada en videos difundidos en redes sociales, donde se observa un enfrentamiento entre asistentes y el lanzamiento de algunas sillas.

Un egresado habría resultado con una lesión en la cabeza después del altercado. Sin embargo, hasta el momento, no existe información pública suficiente para confirmar el número de personas lesionadas ni la atención médica que habrían recibido.

¿Qué pasó durante la fiesta de graduación?

Otro ángulo de la campal en la Universidad Cuauhtémoc en Aguascalientes, donde licenciados se dieron con todo. pic.twitter.com/fLC4vjyV0T — El Ojo de Aguascalientes (@ElOjodeAgs) September 22, 2026

En los videos difundidos en redes sociales se observa a varios asistentes involucrados en una riña, mientras algunas personas intentan alejarse de la zona donde ocurre el enfrentamiento.

En las imágenes también se aprecia el lanzamiento de sillas, además de empujones y golpes entre algunos de los participantes.

Los reportes señalan que elementos de seguridad presentes en el lugar intentaron intervenir para controlar la situación.

Hasta ahora no se ha informado oficialmente cuántas personas participaron en la pelea ni si alguna fue detenida por estos hechos.

Habría personas lesionadas

Una de las versiones difundidas después del incidente señala que un egresado habría terminado con una lesión en la cabeza.

No obstante, no existe información pública suficiente para establecer la gravedad de esa presunta lesión ni para confirmar si hubo más personas afectadas.

Tampoco se ha dado a conocer, hasta el momento, si alguna autoridad tomó conocimiento formal de los hechos o si se presentó alguna denuncia.

¿La Universidad Cuauhtémoc organizó la fiesta?

Hasta ahora no está acreditado que la Universidad Cuauhtémoc haya organizado directamente la celebración en la que ocurrió la riña.

Los asistentes serían egresados de distintas carreras, entre ellas Derecho, Ingeniería y Arquitectura, pero las circunstancias bajo las cuales se realizó el evento y quién estuvo a cargo de su organización no han sido precisadas públicamente.

Las imágenes del enfrentamiento comenzaron a circular en redes sociales y generaron comentarios sobre el desarrollo de la celebración.

Mientras no exista información oficial adicional, permanecen sin confirmar aspectos como el origen de la riña, el número de personas lesionadas, los daños ocasionados y si hubo detenidos.

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