¿Sientes ansiedad? Maggie Hegyi comparte 5 trucos para recuperar la calma

¿Sientes que la ansiedad aparece de repente y no sabes qué hacer para recuperar la calma? Maggie Hegycomparte cinco sencillos trucos que puedes poner en práctica en casa o incluso en la oficina cuando te sientas bajo presión.

La conductora de Trucos para Ti explica que, cuando una persona se siente ansiosa, puede llegar a bloquearse y tener dificultades para tranquilizarse. Por eso, recomienda probar algunas técnicas sencillas que ayuden a cambiar el ritmo y llevar la atención al presente.

Cambia tu respiración

Una de las primeras recomendaciones es modificar la forma en la que respiras. Maggie sugiere inhalar lentamente por la nariz durante cuatro segundos, mantener el aire seis segundos y después exhalar durante cuatro a ocho segundos.

La respiración puede repetirse varias veces, procurando que la exhalación sea más prolongada para ayudar a disminuir la sensación de tensión.

Aléjate unos minutos de la pantalla

Si llevas mucho tiempo frente a la computadora o el celular, levántate y muévete durante unos minutos.

Puedes caminar, estirar los hombros o mover el cuello. De acuerdo con Maggie, dedicar alrededor de cinco minutos al movimiento puede ayudar a romper el círculo del estrés.

Usa la técnica de los cinco sentidos

Otra opción es llevar la atención al entorno mediante los sentidos. Para hacerlo, identifica:

Cinco objetos que puedas ver.

Cuatro cosas que puedas tocar.

Tres sonidos que puedas escuchar.

Dos cosas que puedas oler.

Un sabor que puedas identificar.

La intención es concentrarse en lo que ocurre en el momento presente y dejar por unos instantes los pensamientos que generan tensión.

Reduce el ritmo de tus pendientes

Cuando todo parece urgente, Maggie recomienda elegir solamente una tarea y concentrarse en ella durante varios minutos.

También puedes dividir una actividad grande en pasos pequeños y alcanzables. De esta manera, en lugar de intentar resolver todo al mismo tiempo, puedes avanzar poco a poco.

Relaja el cuerpo

Finalmente, Maggie recomienda prestar atención a la tensión física. Una opción es apretar durante algunos segundos los puños, los hombros y las piernas para después relajarlos.

Puedes repetir el ejercicio varias veces para identificar y liberar parte de la tensión acumulada en el cuerpo.

No es necesario hacer los cinco ejercicios al mismo tiempo. La recomendación es elegir uno o dos, practicarlos y encontrar cuáles te funcionan mejor en esos momentos en los que necesitas recuperar la calma.

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