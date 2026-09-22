T-MEC: ¿Cómo llega México de cara a la revisión del tratado comercial?

Kenneth Smith, especialista en tratados comerciales y exjefe de la negociación técnica de México para el T-MEC, consideró que el país debe mantener el diálogo con Estados Unidos para conseguir un acuerdo arancelario y que no se vean afectados los sectores mexicanos.

En entrevista, para Uno TV, señaló que México conserva una posición preferencial gracias al tratado, pero enfrenta medidas de seguridad nacional que generan costos para exportadores y productores, con efectos particularmente en el sector automotriz y en productos derivados del acero y aluminio. A su juicio, antes de realizar concesiones importantes relacionadas con China, México debe tener claridad sobre qué reducción arancelaria obtendrá a cambio.

Smith advirtió que la revisión del T-MEC debe abordarse con una visión de largo plazo y sin provocar daños estructurales al acuerdo. Consideró necesario proteger aspectos como los mecanismos de solución de disputas, el comercio agrícola, las inversiones y los servicios financieros, además de evitar niveles arancelarios demasiado altos o restricciones que afecten los beneficios del tratado.

Frente a las presiones del presidente Donald Trump, sostuvo que México ha hecho lo correcto al privilegiar el diálogo y la cooperación, dejando de lado el “ruido político” para concentrarse en alcanzar el mejor acuerdo posible y preservar la integración económica de América del Norte.

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