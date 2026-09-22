Trump firma acuerdo de seguridad con Groenlandia y Dinamarca; EE.UU. instalará dos bases militares

Además, EE. UU. podrá renovar su base actual. Foto: AFP

El gobierno de Donald Trump firmó un acuerdo para construir dos bases militares en Groenlandia y evitar la presencia de países como China y Rusia en la isla ártica.

Este martes 22 de septiembre, los gobiernos de Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firmaron el acuerdo, en el marco de la participación de Donald Trump en la Asamblea General de la ONU.

Dicho acuerdo de 10 páginas fue firmado por la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y por su homólogo groenlandés, Jens-Frederik Nielsen. Con esto, se permite a Washington instalar dos bases militares en el sur y este de la isla ártica.

“Estados Unidos estará autorizado a establecer una zona de defensa adicional en Narsarsuaq (sur) y en Mestersvig (este)”, indica el artículo 4 del texto.

Además, el documento precisa que Washington también puede modernizar y ampliar su única base activa, Pituffik, situada en el norte.

Veto a rivales de Estados Unidos

De igual forma, el texto reconoce la soberanía y la integridad territorial de Dinamarca y el derecho del pueblo de Groenlandia a la autodeterminación.

Asimismo, el acuerdo incluye un apartado que impide que rivales de Donald Trump, como China y Rusia, se asienten en Groenlandia, ya que se veta a países que no sean miembros de la OTAN o de la Unión Europea.

Dicho acuerdo se firmó pese a los amagues de Donald Trump sobre tomar el control de Groenlandia debido a su riqueza de recursos, lo que desató una crisis con países europeos.

Líderes de Dinamarca y Groenlandia respaldan el acuerdo

El acuerdo firmado este martes alivia la tensión provocada por el presidente republicano sobre ejercer el control de la isla, perteneciente a Dinamarca.

Donald Trump calificó este hecho como el inicio de una relación “fantástica” y beneficiosa “para Europa, para Estados Unidos y para todos”.

Desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, Donald Trump ha insistido en que Estados Unidos necesita controlar Groenlandia por razones estratégicas, debido al interés de China y Rusia sobre los recursos de la isla ártica.

Al respecto, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, comentó que Washington “no quiere que los adversarios se acerquen demasiado”.

“Estoy totalmente de acuerdo, y con este pacto no lo harán”, agregó el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen.

Los líderes de Groenlandia y Dinamarca se mostraron a favor, pese a que meses antes se opusieron a cualquier injerencia de Washington en la isla ártica.

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