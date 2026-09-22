¿Por qué es peligroso que un huracán se estacione o se mueva lento?

El Niño más fortalecido podría afectar a México este año. Foto: Getty images

Un huracán no necesita tocar tierra con la máxima categoría para ser peligroso, ya que puede provocar daños si se desplaza lento o permanece casi estacionario por horas o días.

El huracán Polo se intensificó este martes 22 de septiembre, alcanzando la categoría 5. No tendrá un impacto directo en tierra, aunque su cercanía a las costas mexicanas podría generar oleaje elevado, lluvias y vientos fuertes en entidades del occidente y sur.

Este ciclón tropical permanecerá durante días en el suroeste mexicano para posteriormente desplazarse mar adentro, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

¿Por qué es peligroso que un huracán sea estacionario o se mueva lento?

Los ciclones que se mueven lentamente o permanecen fijos suelen dejar una mayor cantidad de agua, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred). La cantidad de desplazamiento del fenómeno es uno de los factores que determinan la cantidad de precipitaciones en una región.

Por ello, una mayor cantidad de tiempo en la misma zona equivale a más lluvia acumulada. Esto genera riesgos de inundaciones si el agua supera la capacidad de los drenajes o del suelo.

De igual forma, las lluvias provocadas por ciclones o huracanes pueden elevar los niveles de ríos y arroyos.

Saturación del suelo y deslaves

En avisos sobre huracanes lentos o estacionarios, el Cenapred ha advertido que las lluvias pueden provocar incrementos, deslaves e inundaciones en zonas bajas, los cuales pueden ser peligrosos para comunidades cercanas.

Las lluvias continuas en zonas montañosas o laderas pueden provocar una saturación del suelo, la cual, deriva en deslizamientos de tierra. El suelo de las pendientes puede sobresaturarse y desprenderse en las partes más sensibles.

Además, el oleaje y la marea de la tormenta pueden provocar daños en las zonas costeras, debido al comportamiento del viento, la presión atmosférica, el tamaño del ciclón y las características de la costa.

La Secretaría de Marina explica que la marea de tormenta consiste en la elevación temporal del nivel del mar por el agua impulsada hacia la costa por los vientos del huracán.

Los peligros pueden aumentar incluso cuando un huracán de marcha lenta o estacionaria pierde fuerza. Las cantidades de lluvia no están directamente relacionadas con la intensidad del ciclón, sino con factores como su tamaño, velocidad de desplazamiento y geografía, de acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

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