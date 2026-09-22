DoorDash reconoce errores en los pagos a los repartidores en New York y compensará a los trabajadores afectados

Uno de los principales cambios será la supervisión de los pagos. Foto: Envato

La plataforma de entrega de comida DoorDash acordó pagar 131.5 millones de dólares para resolver una investigación de la ciudad de Nueva York sobre pagos incompletos o retrasados a sus repartidores, conocidos como Dashers.

Aunque el anuncio se centra en el monto del acuerdo, sus disposiciones también establecen cambios en la manera en que la empresa calcula los ingresos y reporta la información de sus trabajadores, de acuerdo con la información de Fox News.

Since 2023, more than 200,000 Dashers in New York City were underpaid or paid late under the City’s delivery worker pay rules. These errors were unintentional, but that doesn’t make them acceptable. Dashers should be paid in full, on time, every time. We take full responsibility,… pic.twitter.com/veFSQF1mKs — DoorDash (@DoorDash) September 22, 2026

¿Qué cambia para los repartidores de DoorDash?

Uno de los principales cambios será la supervisión de los pagos. DoorDash deberá entregar a la ciudad información detallada cada mes durante tres años, con el objetivo de facilitar la revisión del cumplimiento de las normas de remuneración para los trabajadores de reparto.

La medida permitirá que las autoridades comparen los datos de la plataforma con las obligaciones establecidas en la normativa de Nueva York. Para los repartidores, esto significa que la ciudad contará con más información para identificar posibles diferencias entre el tiempo registrado y el dinero pagado.

La supervisión continuará después de la firma del acuerdo, por lo que sus efectos no se limitarán al pago que la empresa deberá realizar para resolver la investigación.

¿Quiénes recibirán un pago de DoorDash?

DoorDash señaló que aproximadamente 264 mil repartidores recibirán un pago. De ese grupo, 209 mil corresponden a trabajadores que tuvieron pagos incompletos o entregados fuera de plazo.

La empresa indicó que 6.6 millones de dólares en pagos nunca llegaron a los repartidores, mientras que otros 5.7 millones fueron entregados con retrasos de varios días o, en algunos casos, semanas.

El promedio de los pagos faltantes fue de 7.70 dólares. Además, DoorDash informó que 65% de los repartidores afectados recibió una cantidad inferior a un dólar respecto a lo que correspondía. La compañía estableció un pago mínimo de 10 dólares, incluso cuando la diferencia identificada sea menor.

El monto de referencia anunciado para la distribución será de aproximadamente 48 dólares como pago mediano. Esa cifra no significa que todos los trabajadores recibirán 48 dólares, porque los pagos dependerán de las circunstancias de cada caso.

¿Por qué se produjeron los errores en los pagos?

DoorDash explicó que algunos errores fueron provocados por fallas técnicas y por situaciones complejas relacionadas con las entregas.

Entre ellas mencionó los recorridos que cruzaban los límites de la ciudad, los pedidos con varios puntos de recogida o entrega y las entregas canceladas o completadas parcialmente.

La empresa también señaló que algunos problemas estuvieron relacionados con información bancaria incompleta o incorrecta proporcionada por los repartidores.

¿Qué deben revisar los repartidores?

Los trabajadores deben esperar la información oficial sobre los criterios de elegibilidad, el procedimiento de distribución y las fechas relacionadas con el acuerdo.

“Estamos pagando a cada repartidor afectado lo que le correspondía, y nos pondremos en contacto con todos ellos en las próximas semanas para compensarlos íntegramente”, se puede leer en el comunicado de la compañía.

También es importante conservar los registros disponibles sobre entregas, pagos y actividad en la aplicación. Estos documentos pueden ayudar a los trabajadores a revisar su historial y consultar cualquier discrepancia que identifiquen.

El acuerdo resuelve la investigación de la ciudad contra DoorDash, pero sus disposiciones sobre supervisión y reporte de información buscan evitar que los problemas detectados en el cálculo de los pagos queden sin seguimiento.

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