Aseguran arsenal en Los Cabos; encontraron armas, más de mil cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército

Aseguran arsenal en Los Cabos. Foto: PGJEBCS.

Autoridades del estado de Baja California Sur informaron que lograron asegurar un arsenal conformado por armas cortas, cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército en el municipio de Los Cabos. Al respecto, indicaron que esto ocurrió tras denuncias anónimas que recibieron.

Autoridades aseguran arsenal en Los Cabos

La Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur informó que sus agentes lograron asegurar un arsenal en Los Cabos, con armas cortas, municiones y equipo de protección balística.

De acuerdo con las autoridades del estado, esto ocurrió la tarde del miércoles 23 de septiembre, luego de que iniciaran investigaciones por denuncias anónimas que recibieron por la venta de narcóticos en la vía pública.

Fue así que agentes de Investigación Criminal de la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto (SADAI), en conjunto con oficiales de la Marina, llevaron a cabo recorridos en la delegación de Santiago y consiguieron el aseguramiento de las armas.

“Lo anterior se derivó del trabajo de investigación e inteligencia iniciado ante denuncias ciudadanas anónimas, que indicaron la posible venta de narcóticos en la zona”, se lee en su comunicado.

¿Qué fue lo que aseguraron las autoridades de Baja California Sur?

La Procuraduría de Baja California Sur aseguró lo siguiente:

Siete armas cortas

116 cartuchos calibre 9 mm

Mil 218 cartuchos calibre 7.62×39.

Siete cargadores calibre 7.62.

16 cargadores calibre 9mm.

Cinco chalecos tácticos color negro

Dos chalecos tácticos color verde

Seis placas balísticas

Agregaron que todo este armamento y municiones son de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea de México.

“Las armas, municiones y equipo de protección fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público Federal en turno, en la Fiscalía General de la República con sede en San José del Cabo Baja California Sur, que integrará la carpeta de investigación correspondientes“, indicaron por último.

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