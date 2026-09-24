Un reto médico: especialistas del ISSSTE lograron extirpar un tumor de 4 kilos a paciente de Baja California Sur

Extirpan tumor de 4 kilos a derechohabiente de Baja California Sur. Foto: ISSSTE.

Especialistas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) lograron extirpar un tumor abdominal de cuatro kilos de peso a una derechohabiente de Baja California Sur. De acuerdo con los expertos, la operación representó un “reto médico” por la ubicación de la masa.

Especialistas del ISSSTE logran extirpar tumor de 4 kilos en Baja California Sur

El ISSSTE informó que un equipo de especialistas del Hospital General “La Paz”, en Baja California Sur, logró extirpar con éxito un tumor abdominal de aproximadamente cuatro kilos a una derechohabiente de 49 años de edad.

Al respecto, indicaron que la operación representó un “reto médico” debido a que la tumoración comprometía órganos y estructuras vitales como el riñón, la aorta y el uréter.

Paciente presenta una evolución favorable

Esta cirugía se realizó el pasado 8 de septiembre mediante una laparotomía con tumorectomía, explicó la oncóloga del hospital, Nancy Elizabeth Farías Chávez, quien agregó que, debido a la ubicación y características del tumor, la cirugía requirió la participación coordinada de distintas áreas médicas.

“Afortunadamente se logró realizar la resección de la tumoración y la paciente actualmente presenta una evolución favorable, con un buen pronóstico”, indicó.

El siguiente paso será realizar un análisis microscópico de una muestra del tejido para determinar si la paciente necesita algún tratamiento complementario o únicamente vigilancia médica.

Destacan trabajo de especialistas del ISSSTE

El director del Hospital General “La Paz” del ISSSTE, Agustín Donato Acosta, destacó la coordinación entre especialistas, personal de enfermería, anestesiología y quirófano para extirpar el tumor de cuatro kilos.

“Este tipo de intervenciones reflejan la capacidad y el compromiso de nuestros equipos médicos”, expresó.

Por su parte, el subdelegado médico del ISSSTE en Baja California Sur, Néstor Antonio Geraldo Flores, señaló que este caso muestra el fortalecimiento de la atención médica especializada y la capacidad resolutiva del hospital.

“Nuestro compromiso es seguir trabajando para que las y los derechohabientes en Baja California Sur tengan acceso a servicios médicos especializados y a una atención oportuna, humana y de calidad”, afirmó.

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