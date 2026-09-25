Comerciantes de Tecamachalco denuncian extorsiones de hasta 200 mil pesos; los amenazan con el caso del hijo del alcalde

En Tecamachalco, Puebla, denunciaron extorsiones. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Comerciantes de Tecamachalco, Puebla, denuncian haber recibido llamadas de extorsión en las que presuntos integrantes de una organización criminal les exigen pagos de hasta 200 mil pesos para permitirles continuar con sus actividades y, en uno de los audios difundidos, hacen referencia al secuestro y muerte del hijo del alcalde Mateo Hernández.

Difunden grabaciones de extorsión

En una de las grabaciones, un hombre que se identifica como Abraham Morales, alias “Doble Cero”, asegura representar a “la gente de Jalisco” y exige a un comerciante pagar 200 mil pesos para quedar “alineado” y contar con supuesta protección para su negocio y familia. Los audios fueron compartidos por varios medios locales y por el comunicador @soyluisgabriel1.

🚨📞 Amenazan a comerciantes de #Tecamachalco con llamadas de extorsión.



Según denuncias difundidas en redes sociales, los responsables exigen que los negocios “se alineen” o les va a pasar lo mismo que al hijo del alcalde. pic.twitter.com/7MuCu8k2ju — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) September 25, 2026

Durante la llamada, el sujeto advierte que personas en camionetas, coches y motocicletas acudirían a los establecimientos para verificar si los comerciantes ya habían hablado con el supuesto “patrón Doble Cero”. También ofrece números telefónicos para reportar a personas que generen problemas y lanza amenazas contra quienes se nieguen a colaborar.

“Mi nombre es Abraham Morales, ‘Doble Cero’, para servirle y estar a su disposición. A negocios como el suyo normalmente se les pide 200 mil pesos, pero, por primera y única vez, para que queden correctamente alineados con nosotros. Cuatro letras presentes.”

En otro audio, un hombre asegura que opera en Tecamachalco y exige una cuota de 100 mil pesos a un comerciante a cambio de supuesta protección. Para presionar a su interlocutor, hace referencia al caso del hijo del presidente municipal y afirma que su privación de la libertad habría ocurrido como consecuencia de una negativa a colaborar.

“¿La voy a juntar de la mejor manera o cree que haya necesidad de moverlo como lo movimos con el cu… del presidente municipal de Mateo Hernández López, por negarse a colaborar con nosotros, por negarse a hablar con la organización? Ese es el primer aviso que se le dio. Ahora, a huevo va a tener que trabajar con nosotros, el hijo de su pu… Así que contésteme usted, compa: ¿va a jalar o no va a jalar?”

El contenido de ambos audios atribuye las amenazas al llamado “Cártel Jalisco Nueva Generación”; sin embargo, esta identificación corresponde a lo dicho por los propios interlocutores y no ha sido confirmada por la Fiscalía de Puebla.

Fiscalía investiga secuestro y muerte del hijo del alcalde

La Fiscalía General del Estado de Puebla mantiene una investigación por el secuestro de un adolescente de 17 años, ocurrido el 19 de septiembre de 2026 en Tecamachalco, y por su posterior localización sin vida en el municipio de Nicolás Bravo.

De acuerdo con la institución, el adolescente salió de su domicilio para dirigirse a un curso y posteriormente sus familiares recibieron una comunicación en la que se informó que había sido privado de la libertad y se realizó una exigencia económica a cambio de su liberación.

El 23 de septiembre, autoridades municipales de Nicolás Bravo reportaron el hallazgo de un hombre sin vida sobre la carretera estatal Azumbilla-Tlacotepec. Tras las diligencias de identificación, se estableció que correspondía al adolescente reportado como secuestrado.

Hasta ahora, la Fiscalía no ha informado públicamente que exista una relación entre los audios de extorsión difundidos y el secuestro y muerte del adolescente.

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