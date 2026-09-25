Salomón Jara solicita desaparecer el ayuntamiento de Juchitán tras detención del alcalde

Salomón Jara pide desaparecer ayuntamiento de Juchitán. Foto: Uno TV

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, informó que solicitará formalmente al Congreso del estado la desaparición del ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza. Esto con el objetivo de nombrar a un encargado temporal de la administración municipal tras detención del alcalde Miguel “N”.

Solicita desaparición del ayuntamiento de Juchitán

A través de un video publicado en sus redes sociales oficiales, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, dio a conocer que instruyó al secretario de Gobierno presentar una solicitud ante el Congreso estatal para desaparecer el ayuntamiento de Juchitán.

Explicó que esta medida busca preservar la gobernabilidad, seguridad y certeza para las familias de Juchitán. Pero también para dar paso al nombramiento del encargado temporal de la administración municipal, el cual estaría a cargo del Poder Ejecutivo Estatal, conforme a lo que establece la ley.

Ante la situación que enfrenta Juchitán de Zaragoza, hemos tomado una decisión firme.



El pueblo de Juchitán no está solo. pic.twitter.com/SVqIdmI5Ky — Salomón Jara Cruz (@salomonj) September 25, 2026

“Mi responsabilidad como gobernador constitucional es actuar para preservar la gobernabilidad, garantizar la seguridad y dar certeza a las familias de Juchitán”, dijo el mandatario.

Reforzarán seguridad del municipio

El gobernador oaxaqueño también anunció que incrementará y reforzará la seguridad en Juchitán durante los próximos días, además de mantener la coordinación con el Gobierno federal y las fuerzas de seguridad.

Sobre las medidas, señaló que confía en que el Congreso del estado procesará la solicitud “a la brevedad posible” y agregó que se buscará una transición ordenada para evitar que se detengan las actividades del municipio.

“La vida del municipio no puede detenerse y la atención a la gente tampoco”, comentó.

Servicios públicos deberán continuar

Ya para finalizar, Salomón Jara sostuvo que los servicios públicos, las tareas de seguridad, la atención social, las obras y las acciones de gobierno deben mantenerse en las colonias, agencias y comunidades de Juchitán.

“Juchitán no está solo y no lo vamos a dejar solo”, dijo por último

Detienen al alcalde de Juchitán

Este anuncio viene días después de que se informara la detención de Miguel “N”, quien fuera alcalde de Juchitán de Zaragoza, acusado de estar vinculado a una estructura criminal dedicada a la extorsión y cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio, así como con esquemas de protección que habrían facilitado la operación de grupos delictivos en la región.

Según las investigaciones de la Fiscalía General de Oaxaca, el grupo criminal al que presuntamente estaba relacionado el alcalde de Juchitán, era al conocido como los “Cromos”, vinculado a la vez al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Fuerzas federales toman el control de la seguridad pública en Juchitán

La Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno federal, toman el control de la seguridad pública municipal en Juchitán, Oaxaca.

Las fuerzas federales tomaron el control de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal. Patrullas de las corporaciones de seguridad se mantienen apostadas en la carretera Transístmica frente al cuartel de la policía municipal, mientras se lleva a cabo una diligencia en el interior de la Comisaría.

El Gobierno federal nombraría un Consejo Civil que esté al frente del Ayuntamiento.

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