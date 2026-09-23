Huracán Polo se acerca a Baja California Sur; Embajada de EU emite alerta meteorológica para ciudadanos estadounidenses

Estados Unidos lanza alerta por huracán Polo en BCS. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de Estados Unidos, a través de su representación en México, lanzó una alerta meteorológica para sus ciudadanos que están en Baja California y Baja California Sur por el huracán Polo. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el ciclón se acercará a esta parte del país.

Embajada de Estados Unidos lanza alerta por el huracán Polo

A través de sus redes sociales oficiales, como en su sitio web, la Embajada de Estados Unidos en México lanzó una alerta para sus ciudadanos que se encuentran en la península de Baja California, la cual abarca los estados de Baja California y Baja California Sur, pues aseguran que el ciclón se acercará a esta parte de México en los próximos días.

También indicaron que se espera que el fenómeno natural provoque lluvias fuertes y condiciones marítimas peligrosas en la costa suroeste de México hasta el próximo jueves 24 de septiembre de 2026.

¿Cuándo se espera que el huracán Polo llegue a Baja California Sur?

La Embajada de Estados Unidos en México asegura que se prevé que el huracán Polo se acerque al extremo sur de la península de Baja California el sábado 26 o el domingo 27 de septiembre.

Por esta razón, agregaron que proporcionarán más información para los estados de Baja California Sur y Baja California más adelante esta semana, según sea necesario.

Agregaron que aunque el ciclón no toque tierra, las fuertes lluvias pueden provocar inundaciones y deslizamientos de tierra que ponen en peligro la vida de las personas. Además, explicaron que las peligrosas condiciones del océano, intensificadas por la tormenta, pueden generar corrientes mortales y olas gigantes.

“Evite entrar al agua o caminar por las playas en condiciones peligrosas, preste atención a las advertencias de las autoridades locales y siga de cerca las actualizaciones meteorológicas oficiales”, señalaron.

Recomendaciones que dan a sus ciudadanos

También las autoridades estadounidenses dan las siguientes recomendaciones a sus connacionales:

Mantenerse informado a través de los medios de comunicación locales, seguir las instrucciones de las autoridades locales y, en caso de emergencia, llamar al 911

Los vuelos podrían verse afectados: consular con las aerolíneas para obtener información actualizada

Las carreteras podrían verse afectadas por inundaciones y deslizamientos de tierra, especialmente en zonas de terreno escarpado: consultar el estado de las carreteras antes de viajar

Monitorear el Centro Nacional de Huracanes y el Servicio Meteorológico Nacional de México sobre la actividad de la tormenta y la respuesta ante emergencias

Prepararse para buscar refugio

Tener planes de evacuación que no dependan de la ayuda del gobierno de Estados Unidos

Por último, compartieron estos medios para recibir asistencia:

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