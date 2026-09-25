¡Casi lo linchan! Vecinos golpean a presunto ladrón en Papalotla

Presunto intento de robo termina en linchamiento. Foto: Pexels/ilustrativa

Un presunto intento de linchamiento se registró durante la madrugada de este jueves en la intersección de las calles Libertad y San Francisco, en el Barrio del Carmen del municipio de Papalotla, Tlaxcala.

¿Qué ocurrió durante el presunto intento de linchamiento?

Al llegar al lugar, elementos de Seguridad Pública encontraron a aproximadamente 10 hombres alrededor de un individuo que se encontraba en el suelo y presentaba lesiones visibles.

El presunto delincuente, que vestía pantalón de mezclilla claro, sudadera gris y estaba descalzo con un solo calcetín blanco, tenía el rostro y la ropa empapados en sangre, producto de la paliza.

El propietario del inmueble señaló ante los policías al hombre golpeado como quien presuntamente habría intentado ingresar a su domicilio con la intención de cometer un robo.

Ante la situación y debido a que el grupo continuaba agrediendo al individuo, los agentes intervinieron para retirarlo del lugar y trasladarlo a las instalaciones de Seguridad Pública.

Trasladan a hospital a hombre golpeado en Papalotla

Una vez en las instalaciones de Seguridad Pública, paramédicos municipales valoraron al hombre debido a las lesiones que presentaba.

Tras la evaluación, determinaron que requería atención médica especializada, por lo que alrededor de las 04:30 horas fue trasladado al Hospital General de San Pablo del Monte.

El individuo ingresó al área de urgencias, donde permanece internado y bajo custodia policial.

El hombre fue culpado de ingresar a un domicilio

Hasta el momento, la información disponible señala que el hombre fue señalado por un particular como presunto responsable de intentar ingresar a un domicilio, por lo que corresponderá a las autoridades realizar las investigaciones para determinar lo ocurrido.

El caso quedó bajo conocimiento de las autoridades correspondientes, quienes deberán establecer las circunstancias del presunto intento de robo y las responsabilidades que pudieran derivarse de las agresiones contra el hombre.

El sujeto masacrado fue trasladado al Hospital General de San Pablo del Monte. Ahí fue recibido en el área de urgencias, donde actualmente se encuentra internado y bajo custodia policial para su recuperación

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