Voto por correo o anticipado en EE. UU.: las fechas que debes conocer antes del 3 de noviembre

Voto por correo o anticipado, te decimos las diferencias. Foto: Envato.

Las elecciones de medio término de Estados Unidos se celebrarán el 3 de noviembre de 2026, pero los votantes elegibles no tienen que esperar hasta ese martes para participar. El voto por correo ya está disponible en algunos estados y la votación anticipada presencial también comenzó en septiembre. La diferencia está en cómo se emite la boleta y, especialmente, en los plazos que deben cumplirse.

Para quienes trabajan durante la jornada electoral, tienen hijos pequeños o simplemente no pueden acudir a las urnas ese día, ambas modalidades permiten votar antes. Sin embargo, las reglas cambian de un estado a otro y confundirlas puede ocasionar que una boleta llegue fuera de tiempo.

¿Cuál es la diferencia entre el voto por correo y el voto anticipado?

Aunque ambos permiten participar antes de la jornada electoral, no funcionan de la misma manera.

El voto anticipado presencial, conocido como early voting, permite acudir a un centro de votación habilitado antes del 3 de noviembre. Según USA.gov, la mayoría de los estados ofrece esta modalidad sin exigir una justificación. Las fechas y los lugares disponibles dependen de las autoridades electorales.

El voto por correo, también llamado mail-in voting o voto en ausencia, permite recibir una boleta, completarla y devolverla siguiendo las instrucciones de cada estado.

La diferencia más importante está en los requisitos. Mientras algunos estados envían automáticamente las boletas a sus votantes registrados, otros exigen solicitarlas. También existen estados que requieren una razón específica para autorizar el voto en ausencia.

¿Cuándo comienza el voto anticipado en las elecciones de 2026?

La votación presencial anticipada comenzó el 18 de septiembre en estados como Minnesota, Dakota del Sur y Virginia. En buena parte del país, los centros de votación temprana abrirán durante octubre.

Florida, por ejemplo, tendrá un período obligatorio de votación anticipada del 24 al 31 de octubre, aunque los condados pueden habilitar días adicionales.

Antes de acudir, conviene consultar la oficina electoral correspondiente. No todos los centros que funcionan el día de las elecciones están necesariamente disponibles durante la votación anticipada.

¿Cuáles son las fechas límite para votar por correo en las midterms 2026?

Aquí es donde los votantes deben prestar especial atención. La fecha límite para solicitar una boleta no es necesariamente la misma que la fecha para devolverla.

Estos son algunos de los plazos estatales para las elecciones del 3 de noviembre:

Estado Fecha límite para solicitar la boleta por correo

Florida 22 de octubre

Texas 23 de octubre

Virginia 23 de octubre, antes de las 5:00 p.m.

Nueva York 24 de octubre, para solicitudes en línea o por correo

Pensilvania 27 de octubre, antes de las 5:00 p.m.

Nueva Jersey 27 de octubre, para recibirla por correo

En California y Nevada, los votantes activos registrados reciben automáticamente una boleta, por lo que normalmente no necesitan solicitarla.

Un detalle puede marcar la diferencia: en Florida y Pensilvania, las boletas deben llegar a las autoridades electorales antes de la hora límite del 3 de noviembre. No basta con depositarlas en el correo ese día.

California, en cambio, permite recibir determinadas boletas después de la elección, siempre que cumplan los requisitos de matasellos y recepción establecidos por el estado.

USA.gov recomienda verificar si el plazo aplicable corresponde a la fecha del matasellos o al momento en que la oficina electoral recibe la boleta.

¿Qué pasa si recibiste una boleta por correo, pero prefieres votar en persona?

Recibir una boleta en casa no significa necesariamente que hayas perdido la posibilidad de acudir a un centro electoral.

Según USA.gov, algunos estados permiten llevar la boleta recibida por correo al centro de votación, entregarla sin completar o utilizar una boleta provisional, dependiendo de las circunstancias.

Las autoridades electorales deben verificar que cada persona emita un solo voto.

Si cambiaste de opinión sobre cómo participar, consulta primero las reglas de tu estado. No asumas que puedes votar presencialmente después de haber enviado tu boleta por correo.

Para verificar los plazos, los centros disponibles y los requisitos de identificación, puedes consultar el directorio de autoridades electorales estatales o visitar Vote.gov en español.

La elección será el 3 de noviembre, pero el último día para completar tu trámite podría llegar bastante antes.

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