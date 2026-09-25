Bacteria Klebsiella en hospitales: los casos de bebés fallecidos registrados en México

Casos de Klebsiella dejaron decenas de bebés fallecidos. Fotos: Cuartoscuro

En distintos momentos de los últimos años, autoridades sanitarias han investigado brotes de bacterias del género Klebsiella en hospitales de México, algunos de ellos relacionados con recién nacidos y pacientes pediátricos.

Los casos registrados donde fallecieron bebés recién nacidos ocurrieron en Morelos, Sinaloa, Estado de México (Edomex), Michoacán, Guanajuato y Durango, en años diferentes y tuvieron características distintas. En 2018, en el Hospital General de Cuernavaca “Dr. José G. Parres”, se documentó la presencia de Klebsiella pneumoniae entre los recién nacidos fallecidos. En diciembre de 2024, un brote de Klebsiella oxytoca se extendió por hospitales del Estado de México, Michoacán y Guanajuato y fue relacionado por las autoridades con una posible contaminación de soluciones de nutrición parenteral.

En septiembre de 2026, el IMSS informó sobre un nuevo episodio en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 1 de Durango, donde cinco recién nacidos murieron y cuatro de ellos dieron positivo a Klebsiella pneumoniae. El Instituto ha advertido que la investigación continúa y que aún no se puede establecer que el microorganismo haya sido la causa de todos los fallecimientos.

A continuación, la cronología de estos casos, de acuerdo con la información disponible de autoridades sanitarias y organismos públicos.

Morelos: 2018, nueve bebés fallecidos y presencia de Klebsiella pneumoniae

El primer caso de esta cronología ocurrió en Cuernavaca, Morelos, entre finales de junio y julio de 2018, en la Unidad de Cuidados Especiales Neonatales del Hospital General de Cuernavaca “Dr. José G. Parres”.

La información oficial difundida entonces señaló que nueve recién nacidos fallecieron durante ese periodo. De ellos, en cuatro se confirmó la presencia de Klebsiella pneumoniae. Las autoridades de Salud de Morelos precisaron que las causas de muerte eran multifactoriales y que la detección de la bacteria no significaba, por sí sola, que hubiera sido la causa de todos los fallecimientos.

Posteriormente, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos documentó un escenario más amplio. En su investigación señaló que 15 neonatos fallecieron durante junio y julio de 2018 y que nueve presentaron Klebsiella pneumoniae; en otros casos se identificaron Enterobacter gergoviae, Raoultella planticola o choque séptico sin un microorganismo determinado.

¿Qué bacteria fue y por qué se contagiaron?

La bacteria identificada en los cuatro casos inicialmente confirmados fue Klebsiella pneumoniae, un microorganismo que puede provocar infecciones oportunistas y que representa un riesgo mayor para pacientes vulnerables, particularmente neonatos y personas hospitalizadas.

En este caso, las autoridades realizaron una investigación epidemiológica para determinar el origen del brote. También hubo señalamientos de familiares y personal médico sobre posibles deficiencias en las condiciones hospitalarias, mientras que posteriormente la Comisión de Derechos Humanos documentó omisiones y falta de diligencia en la atención de los neonatos.

La propia Secretaría de Salud estatal explicó en 2018 que los recién nacidos eran pacientes con enfermedades o condiciones de salud previas y que las bacterias resistentes podían representar un riesgo durante una estancia hospitalaria prolongada.

Por lo tanto, no es correcto afirmar que los nueve bebés murieron por Klebsiella pneumoniae: la información oficial de aquel momento confirmó la bacteria en cuatro, mientras que las causas de los demás fallecimientos fueron distintas o multifactoriales.

Sinaloa: brote de Klebsiella pneumoniae en Culiacán dejó decenas de bebés fallecidos

El antecedente de Sinaloa se remonta a 2015, cuando se registró un brote de infecciones en el área de cuneros y la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General Regional número 1 del IMSS en Culiacán. El microorganismo identificado como responsable de casos de sepsis fue Klebsiella pneumoniae, aunque investigaciones posteriores también documentaron la presencia de Escherichia coli en el entorno hospitalario.

Durante septiembre de 2015, familiares de los pacientes denunciaron una serie de fallecimientos de recién nacidos y cuestionaron la respuesta inicial de las autoridades. En ese momento, el IMSS reconoció públicamente sólo algunos de los decesos como relacionados directamente con la bacteria y atribuyó otros fallecimientos a las condiciones médicas de los bebés, entre ellas la prematurez extrema.

Sin embargo, las familias mantuvieron sus denuncias y solicitaron información sobre lo ocurrido en el hospital. Revisiones posteriores de expedientes y solicitudes de información permitieron establecer que entre diciembre de 2014 y octubre de 2015 se contabilizaron 93 fallecimientos de bebés, de los cuales al menos 38 estuvieron relacionados con choque séptico, de acuerdo con la información recopilada posteriormente sobre el caso.

Las investigaciones también señalaron fallas en las condiciones sanitarias del área neonatal. Entre las irregularidades documentadas se mencionaron deficiencias en la higiene, falta de insumos para la desinfección, materiales médicos caducados y deterioro en algunas instalaciones de las áreas donde permanecían los recién nacidos.

El caso derivó en movilizaciones y denuncias de las familias, quienes recurrieron a autoridades ministeriales y solicitaron investigaciones para determinar responsabilidades. Uno de los principales reclamos fue precisamente establecer si las condiciones del hospital y las medidas de prevención y control de infecciones contribuyeron a los fallecimientos.

IMSS reconoció responsabilidad años después

El proceso para esclarecer los hechos se prolongó durante varios años. En julio de 2022, casi siete años después de los acontecimientos denunciados, el IMSS reconoció responsabilidad institucional por la muerte de al menos 23 bebés, relacionada con omisiones y negligencia en la atención, de acuerdo con lo informado posteriormente sobre el caso.

El reconocimiento abrió paso a procesos de reparación del daño e indemnización para familiares de los menores afectados.

El caso de Culiacán constituye así uno de los antecedentes de brotes de infecciones bacterianas en áreas neonatales que posteriormente se han registrado en otros estados del país. A diferencia de los casos relacionados con Klebsiella oxytoca detectados en 2024 en el Estado de México, Michoacán y Guanajuato, en Sinaloa el microorganismo identificado fue Klebsiella pneumoniae y las investigaciones estuvieron marcadas por años de reclamos de las familias para esclarecer las causas de los fallecimientos.

Estado de México 2024: 20 casos y 13 fallecimientos por un brote de Klebsiella oxytoca

El siguiente episodio ocurrió en noviembre y diciembre de 2024 en el Estado de México. A diferencia del caso de Morelos, aquí la bacteria identificada fue Klebsiella oxytoca, no Klebsiella pneumoniae.

El 22 de noviembre de 2024, autoridades del Estado de México notificaron a la Dirección General de Epidemiología un posible brote de infección del torrente sanguíneo relacionado con soluciones de nutrición parenteral.

Para el 5 de diciembre, la Secretaría de Salud federal reportaba 20 casos pediátricos identificados en cuatro unidades médicas del Estado de México: tres públicas y una privada. De ellos, 15 habían sido confirmados con Klebsiella oxytoca multidrogorresistente, cuatro permanecían como probables y uno había sido descartado inicialmente.

El balance actualizado al 7 de diciembre indicó 13 fallecimientos y siete pacientes que continuaban bajo atención médica, con cultivos negativos después del tratamiento. La autoridad aclaró que los menores fallecidos tenían comorbilidades y que se encontraba en proceso de determinar la relación de la infección con cada defunción.

¿En qué hospitales del Estado de México ocurrió?

El brote fue identificado en cuatro unidades de atención médica. La alerta epidemiológica federal las clasificó como cuatro unidades, tres públicas y una privada.

Entre las unidades señaladas en la información proporcionada para este caso se encuentran:

Hospital Materno Perinatal “Mónica Pretelini Sáenz” , en Toluca

, en Toluca Hospital para el Niño , perteneciente al Instituto Materno Infantil del Estado de México

, perteneciente al Instituto Materno Infantil del Estado de México Hospital de Ginecología y Obstetricia , en Toluca

, en Toluca Centro Médico de Toluca, del sector privado

Los pacientes tenían entre 0 y 14 años, aunque la mayoría eran neonatos.

¿Por qué se contagiaron los pacientes?

Aquí las autoridades encontraron una conexión diferente a la registrada en Morelos.

Los 20 primeros pacientes tenían como factor común haber recibido nutrición parenteral total (NPT). Este tipo de alimentación se administra directamente al torrente sanguíneo mediante una vía intravenosa y se utiliza cuando el paciente no puede alimentarse normalmente.

La investigación federal encontró Klebsiella oxytoca tanto en muestras de pacientes como en bolsas de nutrición parenteral. Las autoridades señalaron que los aislamientos presentaban características que apuntaban a una misma fuente.

La investigación identificó como proveedor de las soluciones a Productos Hospitalarios S.A. de C.V., cuya central de mezclas se encontraba en Toluca. El gobierno federal señaló que este hallazgo reforzaba la hipótesis de que en algún punto del proceso de elaboración de las soluciones pudo producirse una contaminación.

Cofepris ordenó la inmovilización preventiva de las soluciones de nutrición parenteral preparadas a partir del 21 de noviembre de 2024, mientras continuaban las investigaciones sobre su producción, transporte y distribución.

Además de Klebsiella oxytoca, se detectó Enterobacter cloacae en algunas muestras. La Secretaría de Salud explicó que ambas son bacterias oportunistas y que los principales factores de riesgo incluían la prematurez, el bajo peso al nacer, el uso de catéteres y otros dispositivos invasivos y la alimentación parenteral.

Michoacán 2024: nueve casos y tres bebés fallecidos

El brote detectado en el Edomex se extendió a Michoacán durante diciembre de 2024, donde las autoridades identificaron casos asociados epidemiológicamente al mismo episodio.

El foco se ubicó en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Infantil de Morelia “Eva Sámano de López Mateos”.

La Secretaría de Salud de Michoacán informó que se identificaron nueve casos y que tres menores fallecieron. La información federal presentada posteriormente confirmó esas cifras dentro del balance nacional del brote.

Los pacientes afectados eran principalmente recién nacidos que requerían cuidados intensivos y alimentación intravenosa.

¿Qué bacteria fue y cómo ocurrió el contagio?

El microorganismo asociado al brote fue Klebsiella oxytoca, la misma bacteria identificada en el episodio del Estado de México.

Las autoridades encontraron que los hospitales de las entidades involucradas compartían un elemento relevante: las soluciones de nutrición parenteral provenían del mismo proveedor, Productos Hospitalarios S.A. de C.V., cuya central de mezclas estaba ubicada en Toluca.

El gobierno federal explicó que las fechas de inicio de los casos en Michoacán y Guanajuato eran similares a las del Estado de México y que se encontró el mismo agente causal y patrón de resistencia. En Michoacán, la autoridad sanitaria también realizó una búsqueda de las soluciones intravenosas elaboradas por el proveedor para proceder a su inmovilización preventiva.

El 10 de diciembre, la Secretaría de Salud estatal informó que el brote se encontraba controlado en la UCIN del Hospital Infantil de Morelia.

Guanajuato 2024: seis menores contagiados y una defunción dentro del balance federal

De manera paralela a los casos de Estado de México y Michoacán, Guanajuato registró pacientes relacionados con el mismo brote de Klebsiella oxytoca.

Las autoridades federales identificaron seis menores contagiados en dos hospitales públicos:

Hospital General de San Luis de la Paz

Hospital General de León

El balance federal reportó una defunción en Guanajuato dentro de los 17 fallecimientos nacionales contabilizados para el brote.

¿Qué bacteria fue y cuál fue el origen del contagio?

La bacteria asociada fue nuevamente Klebsiella oxytoca.

Al igual que en Edomex y Michoacán, los casos de Guanajuato compartieron el antecedente de exposición a nutrición parenteral procedente del mismo proveedor.

La Secretaría de Salud federal señaló que la coincidencia en las fechas de inicio, el microorganismo identificado, el patrón de resistencia y el proveedor de las soluciones reforzaron la hipótesis de una fuente común relacionada con la preparación de las soluciones intravenosas.

En el caso de Guanajuato existió una diferencia en la interpretación de una de las defunciones: mientras el balance federal contabilizó una muerte dentro del brote, autoridades estatales señalaron que el menor presentaba condiciones congénitas y prematurez extrema y cuestionaron que la bacteria fuera la causa directa del fallecimiento.

Por ello, el dato que debe utilizarse para el balance nacional es el informado por la Secretaría de Salud federal: 17 fallecimientos en los tres estados involucrados: 13 en Estado de México, tres en Michoacán y uno en Guanajuato.

Durango 2026: cinco bebés fallecidos y cuatro con Klebsiella pneumoniae

El caso más reciente de esta cronología se registró en septiembre de 2026, en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 1 del IMSS, en Durango.

Entre el 1 y el 19 de septiembre, la unidad atendió a 11 recién nacidos con condiciones graves que requerían cuidados intensivos. De acuerdo con el informe presentado por la doctora Adriana Toriz Saldaña, coordinadora de Vigilancia Epidemiológica del IMSS, seis de esos pacientes fueron dados de alta y se encontraban con sus familias.

Los otros cinco recién nacidos fallecieron entre el 15 y el 19 de septiembre.

El 22 de septiembre, el IMSS informó que en cuatro de los cinco bebés fallecidos se confirmó la presencia de Klebsiella pneumoniae. En el quinto caso, los estudios no identificaron esta bacteria.

¿Qué bacteria fue y por qué se contagiaron?

La bacteria detectada fue Klebsiella pneumoniae.

Sin embargo, este punto es fundamental: el IMSS no ha establecido que la bacteria haya sido la causa de los cinco fallecimientos. La propia coordinación de Vigilancia Epidemiológica señaló que la relación entre el microorganismo y cada muerte continúa bajo análisis y que los resultados serían comunicados primero a las familias.

Tampoco se ha establecido públicamente, hasta el último informe disponible, cómo se produjo el contagio o cuál fue la fuente exacta de la bacteria en el hospital.

A diferencia del brote de 2024 en Estado de México, Michoacán y Guanajuato, donde las autoridades encontraron una relación epidemiológica con soluciones de nutrición parenteral, en Durango la investigación continúa para determinar el origen del microorganismo y la relación con los fallecimientos.

El IMSS informó además que amplió la vigilancia microbiológica a todo el Hospital General de Zona No. 1, y no únicamente a la UCIN. Hasta el informe del 22 de septiembre, la bacteria no había sido identificada en otras áreas hospitalarias.

La UCIN permaneció cerrada a nuevos ingresos mientras se mantenían las medidas de contención, vigilancia y control.

Los familiares de los cinco recién nacidos también anunciaron acciones legales ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investiguen las circunstancias de las muertes y se determinen responsabilidades, de acuerdo con reportes sobre la reunión sostenida con autoridades del IMSS.

¿Son los mismos brotes de Klebsiella?

No. Aunque los casos tienen como elemento común la presencia de bacterias del género Klebsiella y varios involucraron a recién nacidos hospitalizados, se trata de episodios epidemiológicos diferentes.

En Morelos, en 2018, la bacteria documentada fue Klebsiella pneumoniae. La información oficial de aquel momento confirmó su presencia en cuatro de los nueve recién nacidos fallecidos; investigaciones posteriores de la Comisión de Derechos Humanos documentaron otros microorganismos entre los fallecimientos ocurridos durante ese periodo.

En Edomex, Michoacán y Guanajuato, en 2024, el agente confirmado fue principalmente Klebsiella oxytoca, y las autoridades encontraron una conexión epidemiológica con soluciones de nutrición parenteral procedentes del mismo proveedor. El brote dejó 17 fallecimientos en total, según el balance federal: 13 en Estado de México, tres en Michoacán y uno en Guanajuato.

En Durango, en 2026, nuevamente se identificó Klebsiella pneumoniae en cuatro de los cinco recién nacidos fallecidos, pero el IMSS mantiene abierta la investigación y todavía no atribuye de manera concluyente los decesos a la bacteria.

Por ello, aunque los casos pueden compararse por tratarse de infecciones hospitalarias que afectaron a pacientes particularmente vulnerables, no debe presentarse la información como si se tratara de un único brote nacional ocurrido a lo largo de los años.

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