Newsom mantiene regla que dificulta a inmigrantes con Green Card recibir ayuda para comida

Se cuentan ingresos del patrocinador como los del solicitante. Foto: Shutterstock

Gavin Newsom vetó el proyecto de ley AB 1049, que buscaba eliminar una regla por la que muchos inmigrantes con Green Card deben sumar el dinero de su patrocinador cuando piden ayuda estatal para comprar comida en California, de acuerdo con la actualización legislativa publicada por la oficina del gobernador el 18 de septiembre de 2026.

La regla, conocida en inglés como sponsor deeming, se aplica en el Programa de Asistencia Alimentaria de California (CFAP), el apoyo que paga el estado a ciertos inmigrantes que no califican para CalFresh por su estatus migratorio, y cuenta parte del ingreso del patrocinador como si fuera del solicitante, aunque ese dinero nunca llegue a sus manos.

El gobernador argumentó en su mensaje de veto que el cambio habría separado las reglas del CFAP de las de CalFresh y ordenó seguir dando a conocer las excepciones vigentes, mientras que la autora del proyecto, la asambleísta demócrata Celeste Rodriguez, lamentó el veto, según CBS News Sacramento.

¿Qué es el CFAP y quién puede recibirlo?

El CFAP entrega beneficios para comprar comida, pagados por el gobierno de California, a inmigrantes que no pueden recibir CalFresh, la versión estatal del programa federal SNAP, únicamente por su estatus migratorio, según el Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS).

El estado creó el programa en respuesta a la reforma federal de 1996, que dejó a muchos residentes permanentes sin ayuda para comida durante sus primeros cinco años en el país, y sus beneficios son iguales a los de CalFresh, de acuerdo con la Oficina del Analista Legislativo (LAO), el asesor fiscal no partidista de la Legislatura.

En 2024-25, el CFAP entregó 135 millones de dólares a unas 63 mil personas, con un promedio cercano a 180 dólares por persona.

Para recibirlo, una persona debe cumplir todos los demás requisitos de CalFresh, como el límite de ingresos, y tener un estatus migratorio que la haga elegible. Estos son algunos de los grupos que pueden calificar.

Residentes permanentes que todavía no cumplen cinco años en Estados Unidos o 40 trimestres de trabajo, equivalentes a unos diez años

que todavía no cumplen cinco años en Estados Unidos o 40 trimestres de trabajo, equivalentes a unos diez años Parolees , es decir, personas con un permiso de permanencia temporal

, es decir, personas con un permiso de permanencia temporal Entrantes condicionales

Personas que sufrieron maltrato o abuso

Desde abril de 2026, la ley federal conocida como H.R. 1 empezó a dejar fuera de CalFresh a grupos como asilados, refugiados y parolees, y el estado calcula que unas 72 mil personas inscritas en CalFresh o CFAP perderán la ayuda por ese cambio.

¿Cómo funciona la regla del patrocinador y por qué frena a tantos solicitantes?

Muchos inmigrantes que llegan por petición familiar obtienen la residencia gracias a un patrocinador, por lo general el familiar que hizo la petición, que firma la declaración jurada de patrocinio económico, el Formulario I-864, un contrato legal en el que se compromete a mantenerlos.

Cuando esa persona pide CFAP, el condado cuenta una parte del ingreso del patrocinador y de su cónyuge como si fuera suyo, y el patrocinador debe llenar un formulario con sus ingresos y comprobarlos, según el manual oficial de CalFresh del condado de Santa Clara, que aplica las reglas estatales. Si el patrocinador se niega a cooperar, el adulto patrocinado queda fuera del programa, salvo que aplique alguna excepción.

En el CFAP la regla dura menos que en CalFresh, porque solo se aplica durante tres años desde que el patrocinador firmó la declaración, mientras que en el programa federal sigue vigente hasta que la persona se hace ciudadana o suma 40 trimestres de trabajo.

Quienes impulsaron la AB 1049 sostienen que la regla confunde a las familias y las desanima a pedir ayuda. Benyamin Chao, gerente supervisor de políticas del California Immigrant Policy Center, una organización que apoyó el proyecto, dijo que muchos inmigrantes se sienten intimidados y no saben si compartir los datos de su patrocinador, aun cuando necesitan comida.

NEW: @CAGovernor Gavin Newsom just signed a package of legislation that CUT RED TAPE to expedite charger deployment, support charging access where Californians live, strengthen transparency of incentives for zero-emission trucks, and help more Californians confidently choose… — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) September 20, 2026

¿Por qué Newsom vetó la ley?

Newsom reconoció el compromiso de la autora con quitar barreras para acceder a la ayuda alimentaria, pero escribió que el cambio crearía “una inconsistencia significativa” entre CalFresh, pagado por el gobierno federal, y el CFAP, pagado por el estado, porque ambos programas usan la misma solicitud y las mismas reglas del patrocinador.

El gobernador añadió que no quería modificar reglas de fondo de una manera que dejara diferencias que el actual gobierno federal pudiera usar como arma, y acusó a ese gobierno de mostrar una “crueldad sin límites” al negar ayuda alimentaria a millones de familias estadounidenses.

Newsom sostuvo también que las excepciones que existen van en línea con la intención del proyecto, por lo que ordenó al CDSS seguir trabajando con los condados y con mensajeros de confianza en la comunidad para darlas a conocer.

El proyecto había pasado por ambas cámaras de la Legislatura y, según su texto final, reproducido por Digital Democracy de CalMatters, habría quitado la regla del CFAP a partir del 1 de enero de 2028, o más tarde si el sistema de cómputo estatal no estaba listo. La AB 1049 fue uno de los proyectos sobre inmigrantes que la Legislatura de California envió al gobernador en el cierre de la sesión.

Rodriguez, representante de San Fernando, se dijo decepcionada y sostuvo que la regla puede contar el ingreso de un patrocinador aunque ese dinero no esté disponible para quien pide ayuda, en un momento en que las familias inmigrantes enfrentan mucha incertidumbre.

¿Qué excepciones existen y cómo pedirlas?

La regla del patrocinador no se aplica en todos los casos, y en varios de ellos el condado no puede pedir los datos del patrocinador. Estas son las principales excepciones.

Menores de 18 años , a quienes nunca se les aplica la regla.

, a quienes nunca se les aplica la regla. Personas en situación de indigencia , cuando el ingreso propio del hogar más el dinero o la ayuda que realmente reciben no pasa del 130% del nivel federal de pobreza. La persona puede declararlo por su cuenta, sin comprobantes del patrocinador, y la excepción dura 12 meses renovables.

, cuando el ingreso propio del hogar más el dinero o la ayuda que realmente reciben no pasa del 130% del nivel federal de pobreza. La persona puede declararlo por su cuenta, sin comprobantes del patrocinador, y la excepción dura 12 meses renovables. Adultos patrocinados que piden la ayuda solo para sus hijos u otros integrantes del hogar, sin incluirse ellos mismos.

u otros integrantes del hogar, sin incluirse ellos mismos. Víctimas de maltrato o violencia doméstica que ya no viven con su agresor y cuya necesidad de ayuda está relacionada con ese maltrato, durante 12 meses que pueden extenderse si una corte o USCIS lo reconoce.

que ya no viven con su agresor y cuya necesidad de ayuda está relacionada con ese maltrato, durante 12 meses que pueden extenderse si una corte o USCIS lo reconoce. Inmigrantes cuyo patrocinador es una organización y no una persona, o que viven en el mismo hogar que su patrocinador.

¿Qué pasa en el caso de indigentes?

La excepción por indigencia tiene un efecto poco conocido, porque el condado debe reportar a USCIS el nombre del inmigrante y el de su patrocinador cuando la aprueba. Ese reporte no se hace cuando el adulto patrocinado pide la ayuda solo para sus hijos y se excluye de la solicitud.

La solicitud es la misma para CalFresh y CFAP, y se presenta en la oficina de servicios sociales del condado o en línea en BenefitsCal. Quien tenga dudas sobre las excepciones puede llamar a la línea de ayuda de CalFresh, 1-877-847-3663, y conviene explicar la situación del patrocinador al trabajador del caso desde la primera cita.

Para quienes acaban de recibir su residencia, la guía oficial para nuevos residentes permanentes también explica sus derechos y obligaciones. Con el veto, las reglas del CFAP siguen iguales, así que para muchas familias con green card que tienen patrocinador, conocer estas excepciones puede definir si reciben o no la ayuda.

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