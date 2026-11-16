Tener más de 15 mil pesos en tu cuenta no es ilegal. Cuarto: Fotoscuro

Tener más de 15 mil pesos en una cuenta bancaria no significa que estés cometiendo una irregularidad fiscal ni que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) vaya a cobrarte impuestos automáticamente. Sin embargo, si acostumbras guardar dinero en efectivo y después depositarlo en tu tarjeta de débito, debes conocer una disposición que obliga a los bancos a informar sobre determinadas operaciones.

La cifra de 15 mil pesos ha generado confusión entre los usuarios, pues suele interpretarse como una cantidad máxima que se puede tener en una cuenta bancaria. No obstante, la realidad es distinta: el SAT no establece un límite general de ahorro, pero sí contempla mecanismos para recibir información sobre los depósitos en efectivo que realizan los contribuyentes.

¿Por qué los bancos deben reportar depósitos de más de 15 mil pesos?

De acuerdo con el apartado “Declaración mensual de depósitos en efectivo”, publicado en el portal oficial del SAT, las instituciones del sistema financiero tienen la obligación de informar cuando los depósitos en efectivo de un contribuyente superen los 15 mil pesos acumulados durante un mes en una misma institución bancaria.

Es importante señalar que la obligación recae en los bancos, no en los clientes. Por lo tanto, una persona no tiene que presentar una declaración mensual únicamente por depositar más de esa cantidad.

La información que reciben las autoridades fiscales puede servir para identificar movimientos que requieran aclaración, especialmente cuando existen diferencias entre los recursos que ingresan a una cuenta y los ingresos que el contribuyente reporta ante el fisco.

¿El SAT te cobra impuestos por depositar más de 15 mil pesos?

Superar esta cantidad no significa que debas pagar automáticamente un impuesto, recibir una multa o enfrentar una auditoría.

El reporte bancario es un mecanismo de información que permite a la autoridad conocer determinados movimientos financieros. Sin embargo, el tratamiento fiscal depende del origen del dinero y de las circunstancias de cada operación.

Por ejemplo, no es lo mismo depositar dinero que corresponde a un ahorro acumulado durante varios años que recibir ingresos por una actividad económica que no se ha declarado.

En caso de que el SAT detecte inconsistencias, puede ejercer sus facultades de comprobación y solicitar al contribuyente que aclare el origen de los recursos.

Por ello, es importante conservar comprobantes, contratos, recibos o documentos que permitan acreditar de dónde proviene el dinero.

¿Qué depósitos sí reportan los bancos al SAT?

La disposición se refiere específicamente a los depósitos en efectivo, ya sea en moneda nacional o extranjera, así como a la adquisición de cheques de caja realizada con efectivo.

Esto significa que no todos los movimientos que aparecen en el estado de cuenta están sujetos a esta misma obligación de información.

Entre las operaciones que no se consideran depósitos en efectivo para este supuesto se encuentran:

Transferencias electrónicas entre cuentas.

Operaciones realizadas mediante sistemas electrónicos, como SPEI.

Traspasos entre cuentas bancarias.

Movimientos realizados mediante títulos de crédito.

Por esta razón, es incorrecto afirmar que cualquier transferencia superior a 15 mil pesos será reportada bajo esta disposición.

¿Puedes tener 50 mil o 100 mil pesos en una tarjeta de débito?

No existe una disposición general del SAT que prohíba tener 50 mil, 100 mil pesos o una cantidad mayor como saldo en una cuenta bancaria.

Sin embargo, hay que distinguir entre las reglas fiscales y las condiciones que establece cada banco. Algunas cuentas de débito tienen límites de depósitos mensuales dependiendo de su nivel, características y contrato.

Esto quiere decir que una persona podría tener permitido mantener una cantidad determinada en su cuenta, pero encontrar restricciones para recibir nuevos depósitos, dependiendo del producto bancario que haya contratado.

Por eso, antes de asumir que existe un límite establecido por el SAT, conviene revisar las condiciones de la cuenta.

¿Qué debes hacer si depositas grandes cantidades de dinero en efectivo?

Si realizas depósitos frecuentes o manejas cantidades importantes de dinero, es recomendable mantener documentación que permita identificar el origen de los recursos.

Entre las medidas que puedes tomar están:

Conservar comprobantes de depósitos y movimientos bancarios.

Guardar contratos o documentos que acrediten préstamos o donaciones.

Mantener registros de tus ingresos y ahorros.

Revisar que tus declaraciones fiscales correspondan con tus actividades económicas.

Consultar con un contador cuando tengas dudas sobre el tratamiento fiscal de algún ingreso.

La cifra de 15 mil pesos no debe confundirse con un límite para ahorrar. El SAT no prohíbe tener grandes cantidades de dinero en una tarjeta de débito, pero los contribuyentes deben estar preparados para acreditar el origen de sus recursos cuando exista una revisión de la autoridad.

En otras palabras, el problema no es cuánto dinero tienes en el banco, sino si puedes demostrar de dónde proviene cuando la autoridad fiscal lo solicite.

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