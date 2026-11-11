¡Mañana no hay clases! Suspenden actividades escolares en Los Cabos por la Baja 1000

¡Mañana no hay clases en BCS! Foto: Getty/Cuartoscuro

La Secretaría de Educación Pública (SEP) de Baja California Sur anunció la suspensión de clases en escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos debido a las actividades de la carrera internacional SCORE Baja 1000 “Cabo a Cabo”.

La medida se aplicará en ambos turnos y contempla dos fechas: el jueves 12 de noviembre únicamente en Los Cabos y el viernes 13 de noviembre en los cinco municipios de la entidad.

La dependencia explicó que la decisión busca prevenir riesgos y proteger la seguridad de estudiantes, docentes y personal educativo durante el desarrollo de la competencia.

📢 #Atención | La Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur determinó la suspensión de labores escolares en ambos turnos de escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos.



La medida aplicará el jueves 12 de noviembre únicamente en el municipio de Los… pic.twitter.com/kYu02oSCBh — Gobierno de BCS (@GobBCS) November 11, 2026

¿Dónde se suspenden las clases el jueves 12 de noviembre?

La suspensión de labores escolares del jueves 12 de noviembre aplicará exclusivamente en el municipio de Los Cabos.

La medida incluye:

Escuelas públicas y privadas.

Todos los niveles educativos.

Turnos matutino y vespertino.

¿En qué municipios no habrá clases el viernes 13 de noviembre?

Para el viernes 13 de noviembre, la suspensión se extenderá a los cinco municipios de Baja California Sur:

Los Cabos

La Paz

Comondú

Loreto

Mulegé

La disposición será válida para todos los planteles públicos y privados, en ambos turnos y niveles educativos.

¿Por qué suspendieron las clases en Baja California Sur?

La SEP estatal explicó que la decisión está relacionada con las actividades de la carrera internacional SCORE Baja 1000 “Cabo a Cabo”.

El objetivo es evitar posibles riesgos durante el desarrollo de la competencia y garantizar la seguridad de estudiantes y docentes.

La dependencia también recomendó a las familias que acudan a disfrutar del espectáculo hacerlo con precaución y responsabilidad.

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