La llegada de extranjeros, jubilados y trabajadores remotos a Baja California Sur ha impulsado la actividad económica y turística, pero también ha generado presiones sobre el costo de vida de los habitantes. En La Paz, las rentas han aumentado hasta 200% en algunas zonas del centro histórico, señaló la diputada local Karina Olivas Parra.

Durante una entrevista para Uno TV en el noticiero “A las Nueve en Uno”, la legisladora explicó que el fenómeno de la gentrificación se ha intensificado desde 2023 y 2024, particularmente en las calles ubicadas a pocas cuadras del malecón.

Rentas en La Paz aumentan hasta 200%

Olivas Parra reconoció que la llegada de extranjeros representa una aportación económica para la entidad, especialmente mediante programas como el de Nómadas Digitales, que permite a trabajadores de otros países establecerse temporalmente en el municipio.

Sin embargo, advirtió que este crecimiento también ha encarecido la vivienda.

La diputada señaló que trabajan en una iniciativa legislativa para atender esta problemática y evitar que los habitantes enfrenten mayores dificultades para permanecer en sus comunidades.

“Lo que no queremos es que justamente los extranjeros, que si bien es cierto vienen a dejar una derrama económica importantísima y son bienvenidos, tampoco que vengan a marcar la agenda de las y los ciudadanos de Baja California Sur”. Karina Olivas Parra, diputada local

Buscan proteger el medio ambiente y Cabo Pulmo

La legisladora también destacó el trabajo realizado desde el Congreso estatal para impulsar medidas de protección ambiental, entre ellas propuestas sobre economía circular, la prohibición de pirotecnia y la defensa de los animales.

Sobre Cabo Pulmo, afirmó que se trata de una zona natural protegida donde no pueden realizarse obras.

Asimismo, reconoció que La Paz enfrenta problemas de escasez de agua, por lo que consideró necesario impulsar un crecimiento turístico ordenado y compatible con la conservación de los recursos naturales.

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