Suspenden clases en Cabo San Lucas y San José del Cabo por fuertes lluvias

Cabo San Lucas y San José del Cabo suspenden clases. Foto: Cuartoscuro

Las clases en Cabo San Lucas y San José del Cabo, en Baja California Sur, fueron suspendidas este miércoles 28 de octubre de 2026 debido a las condiciones climatológicas y las fuertes lluvias que afectan al municipio de Los Cabos.

La medida fue determinada por el Consejo Estatal de Protección Civil como una acción preventiva para proteger a estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad escolar, informó el Ayuntamiento de Los Cabos.

La suspensión aplica para todos los niveles educativos y las guarderías, tanto en el turno matutino como en el vespertino. Por ello, las familias deberán tomar previsiones y mantenerse atentas a los avisos de las autoridades sobre la evolución del clima y las actividades escolares.

¿Qué escuelas suspenden clases en Los Cabos?

La suspensión de actividades educativas para este miércoles 28 de octubre abarca los siguientes sectores:

Niveles educativos: todos

todos Guarderías: también deberán suspender actividades

también deberán suspender actividades Turno matutino: sin clases

sin clases Turno vespertino: sin clases

sin clases Localidades: Cabo San Lucas y San José del Cabo, en el municipio de Los Cabos

La decisión se tomó ante las condiciones meteorológicas registradas en la zona y con el objetivo de reducir los riesgos durante los traslados de estudiantes, familias y personal educativo.

El Ayuntamiento exhortó a madres y padres de familia, estudiantes, docentes y trabajadores de los planteles a atender las indicaciones oficiales y evitar exponerse innecesariamente a las condiciones de lluvia.

Hasta el momento, el aviso proporcionado establece la suspensión para este miércoles; cualquier modificación o extensión de la medida deberá confirmarse mediante los canales oficiales.

¿Por qué suspendieron las clases en Cabo San Lucas y San José del Cabo?

El Consejo Estatal de Protección Civil determinó suspender las labores educativas debido a las condiciones climatológicas que se presentan en Los Cabos, donde las lluvias representan un factor de riesgo para los desplazamientos y las actividades cotidianas.

La suspensión preventiva busca salvaguardar la integridad de la comunidad escolar ante posibles complicaciones derivadas de las precipitaciones.

Durante episodios de lluvias intensas, las autoridades recomiendan evitar cruzar calles inundadas, arroyos o corrientes de agua, así como conducir con precaución y mantenerse alejados de zonas susceptibles a inundaciones.

Las familias también deben prestar atención a los avisos de Protección Civil para conocer posibles cambios en las condiciones meteorológicas y las medidas que se determinen para las siguientes jornadas.

¿Qué recomiendan las autoridades a las familias?

El Ayuntamiento de Los Cabos pidió a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades.

Entre las principales medidas preventivas se encuentran:

Evitar trasladarse por zonas inundadas o con corrientes de agua

No intentar cruzar arroyos durante las lluvias

Mantenerse atentos a los avisos de Protección Civil

Seguir las indicaciones de las autoridades municipales y estatales

Consultar los comunicados oficiales antes de acudir a los planteles educativos

La suspensión corresponde al miércoles 28 de octubre de 2026 y comprende todos los niveles educativos y guarderías, en ambos turnos. Las familias deberán esperar información oficial para conocer si las actividades se reanudarán con normalidad al día siguiente.

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