Fuerte video: joven de 18 años muere al caer de juego mecánico en Cabo San Lucas

Una joven de 18 años murió tras caer de un juego mecánico. Foto:Cuartoscuro/Archivo

Una joven de 18 años murió tras caer de un juego mecánico instalado en el área de atracciones de las Fiestas Tradicionales de Cabo San Lucas, en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur. El accidente quedó registrado en un video que circula en redes sociales y es investigado por las autoridades, que deberán determinar cómo ocurrió el hecho y si se cumplieron las medidas de seguridad correspondientes.

De acuerdo con un comunicado del Ayuntamiento de Los Cabos, la joven sufrió lesiones durante el incidente y fue trasladada de inmediato para recibir atención médica. Sin embargo, falleció pese a los esfuerzos del personal de salud.

Con profunda pena informamos que la joven que resultó lesionada en el incidente ocurrido en el área de atracciones mecánicas de las Fiestas Tradicionales de Cabo San Lucas, y quien fue trasladada de inmediato para recibir atención médica, perdió la vida pese a los esfuerzos del personal de salud. Ayuntamiento de Los Cabos

Advertencia; el siguiente material contiene violencia e imágenes sensibles; se recomienda discreción:

🚨⚠️ Una joven de 18 años perdió la vida tras caer de un juego mecánico durante la celebración de las Fiestas Tradicionales de Fundación en Cabo San Lucas, Los Cabos, #BajaCalifornia Sur.



La Procuraduría General de Justicia del Estado (#PGJE) de Baja California Sur inició una… pic.twitter.com/jTtaoFtDzg — Josue Aguilar (@josuealeexis) October 22, 2026

La administración municipal informó que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur será la encargada de realizar las investigaciones para establecer las causas del accidente y determinar si existen responsabilidades legales.

¿Qué pasó en el juego mecánico de Cabo San Lucas?

El accidente ocurrió en la zona de atracciones mecánicas de las Fiestas Tradicionales de Cabo San Lucas. En las imágenes que circulan en plataformas digitales se observa el momento en que la joven cae de la atracción y se escucha el impacto contra el suelo.

Después de la caída, un hombre, aparentemente relacionado con la operación del juego mecánico, corre para detener la atracción.

El material audiovisual comenzó a difundirse en redes sociales como en la cuenta de X de Josué Aguilar y muestra parte de lo sucedido. No obstante, las imágenes por sí solas no permiten establecer las circunstancias que provocaron la caída ni determinar si existió alguna falla en el funcionamiento de la atracción.

Por ello, las autoridades deberán esclarecer la secuencia de los hechos y las condiciones en las que operaba el juego mecánico al momento del accidente.

¿Qué informaron las autoridades sobre la muerte de la joven?

El Ayuntamiento de Los Cabos confirmó que la joven recibió atención tras resultar lesionada en el incidente. Según la información oficial, fue trasladada para recibir asistencia médica, pero perdió la vida.

La autoridad municipal señaló que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur será la instancia responsable de investigar lo ocurrido y establecer las causas del fallecimiento, así como las posibles responsabilidades conforme a la legislación aplicable.

Asimismo, el Ayuntamiento manifestó que colaborará con las autoridades encargadas de las diligencias y brindará apoyo a los familiares de la víctima.

Hasta la información proporcionada, no se han detallado públicamente las conclusiones de los peritajes ni se ha establecido de manera definitiva qué provocó la caída.

Investigan si el juego mecánico cumplía con las medidas de seguridad

Uno de los aspectos que deberán esclarecerse es si la atracción operaba bajo las condiciones de seguridad necesarias y si se siguieron los protocolos establecidos para su funcionamiento.

La investigación deberá determinar las circunstancias del accidente, revisar los elementos relacionados con la operación del juego mecánico y establecer si hubo alguna omisión o irregularidad que pudiera tener consecuencias legales.

También será necesario conocer qué factores provocaron la caída de la joven y si existieron condiciones que pudieran haberse evitado. Estas cuestiones deberán resolverse a partir de las diligencias oficiales y de las pruebas que se integren en la investigación.

Por ahora, las autoridades no han determinado públicamente las causas del incidente ni han atribuido responsabilidades por la muerte de la joven.

El caso ha puesto bajo investigación el funcionamiento de la atracción donde ocurrió el accidente durante las Fiestas Tradicionales de Cabo San Lucas. La Procuraduría estatal será la encargada de establecer qué sucedió y, en su caso, proceder conforme a derecho.

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