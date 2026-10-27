Ariadna Montiel niega reunión con “El Guano”, hermano del “Chapo” Guzmán

Ariadna Montiel rechaza supuesta reunión con “El Guano”.

Ariadna Montiel negó haber sostenido una reunión con Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán, para apoyar a candidatos de Morena durante las elecciones de 2024. La declaración se dio en una conferencia de prensa en La Paz, Baja California Sur.

Durante una gira de trabajo por el noroeste del país, Montiel rechazó los señalamientos publicados por el periodista Héctor de Mauleón en una columna de El Universal. Además, acusó a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y a sectores de derecha de impulsar una campaña de “distracción” contra Morena.

.@hdemauleon, qué facilidad para sumar nombres y qué dificultad para demostrar sus dichos. Tanto rodeo para una pregunta muy sencilla: ¿dónde están las pruebas? https://t.co/xDW7ZJLncE — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) October 27, 2026

Ariadna Montiel niega vínculos de Morena con el crimen organizado

Ante los medios de comunicación, Montiel rechazó cualquier relación con integrantes del crimen organizado y aseguró que su trabajo se ha concentrado en atender a la población más vulnerable del país.

“Y nosotros rechazamos tajantemente que hayamos tenido, ni tendremos, alguna relación con personas del crimen organizado. En lo absoluto. Por el contrario, nos hemos dedicado a trabajar por la gente, a ver por los más pobres de este país”, declaró.

La dirigente sostuvo que las acusaciones forman parte de una estrategia para desacreditar a Morena y desviar la atención de otros asuntos políticos.

También señaló directamente a Maru Campos, a quien atribuyó responsabilidad en la situación.

¿Qué señalamientos hizo Héctor de Mauleón sobre “El Guano”?

De acuerdo con la información difundida por el periodista, Montiel presuntamente habría sostenido una reunión en 2024 con Aureliano Guzmán Loera, conocido como “El Guano”.

Sostengo cada línea de la columna publicada hoy bajo el título de “La reunión de Ariadna Montiel con El Guano”.

Las acusaciones que la gobernadora de Chihuahua lanzó en días pasados contra Ariadna Montiel tienen origen en un reporte de inteligencia federal cuya autenticidad fue… https://t.co/084MoMKDge — Héctor de Mauleón (@hdemauleon) October 26, 2026

El supuesto encuentro habría tenido como objetivo conseguir apoyo para los candidatos de Morena en las elecciones de 2024.

Sin embargo, Montiel negó categóricamente que dicha reunión se hubiera realizado y rechazó cualquier vínculo con personas relacionadas con actividades delictivas.

Montiel cuestiona a Maru Campos por la Fiscalía de Chihuahua

Durante su intervención, Montiel también cuestionó la autonomía de la Fiscalía de Chihuahua, al señalar que depende directamente del Poder Ejecutivo estatal.

En ese contexto, hizo referencia al nombramiento de un nuevo fiscal, quien anteriormente se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública de Chihuahua.

El exfuncionario estuvo a cargo de coordinar el proyecto de la Torre Centinela, instalación que, según declaraciones atribuidas al propio exsecretario, cuenta con un piso destinado a corporaciones extranjeras.

Montiel vinculó estos señalamientos con sus críticas a la administración de Maru Campos.

Morena anuncia acciones tras los señalamientos

La dirigente aseguró que no dejará pasar las acusaciones y adelantó que tomarán acciones relacionadas con el caso, aunque no detalló cuáles serán.

Al finalizar su intervención, lanzó una advertencia sobre posibles acontecimientos posteriores:

“Esperen, seguro pasan más cosas”.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.