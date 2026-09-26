Se esperan lluvias en todo México este sábado por el huracán Polo

Lluvias por huracán Polo. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a lo largo de este sábado 26 de septiembre, las lluvias continuarán en los 32 estados de la República Mexicana.

Las precipitaciones de este sábado corresponderán al avance del huracán Polo, así como al monzón mexicano, canales de baja presión e inestabilidades atmosféricas.

Mientras tanto, las altas temperaturas se mantendrán en varios estados, con máximas esperadas de 40 °C.

¿Dónde lloverá este sábado 26 de septiembre?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Veracruz

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Guerrero

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Baja California Sur

Estado de México

Puebla

Michoacán

Campeche

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Ciudad de México

Tlaxcala

Morelos

Hidalgo

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm)

Baja California

Aguascalientes

Zacatecas

Guanajuato

Querétaro

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 26 de septiembre?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Quintana Roo, Campeche y Yucatán

Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Quintana Roo, Campeche y Yucatán 30 a 35 °C: Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco y Chiapas

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla

Vientos y oleaje:

Viento de 40 a 60 km/h : Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí

: Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí Viento de 30 a 50 km/h : Baja California, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Chiapas y Oaxaca

: Baja California, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Chiapas y Oaxaca Oleajes de 2.5 a 3.5 metros de altura : costas de Baja California Sur y Nayarit

: costas de Baja California Sur y Nayarit Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa de Jalisco y Colima

costa de Jalisco y Colima Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Baja California y Chiapas

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 23 a 25 °C, con ambiente fresco y bruma por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias puntuales fuertes acompañadas con descargas eléctricas,

Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 23 a 25 °C, con ambiente fresco y bruma por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias puntuales fuertes acompañadas con descargas eléctricas, Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas. Temperatura mínima de 14 a 16 °C y máxima de 25 a 27 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

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