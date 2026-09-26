Donald Trump insiste: Irán no tendrá un arma nuclear y rechaza plan para reabrir el estrecho de Ormuz

Trump reiteró su postura sobre Irán en truth Social. Foto: AFP

La mañana de este sábado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a arremeter contra Irán a través de un breve, pero conciso mensaje, a través de su cuenta de Truth Social. Aunque no fue nada distinto, dejó claro que no quita el dedo del renglón sobre su idea de que Teherán no tenga armas nucleares.

“¡¡¡Irán no puede tener un arma nuclear!!!”, escribió.

La postura del líder republicano la ha reiterado durante su segundo mandato y que volvió a expresar esta misma semana ante la Asamblea General de la ONU en su discurso el 22 de septiembre de 2026: “Nunca permitiré que Irán tenga un arma nuclear”.

¿Por qué Donald Trump no quiere que Irán tenga armas nucleares?

Desde que Donald Trump llegó al poder, por segunda ocasión (2025-2029), ha dicho que impedirá que Irán tenga armas nucleares. Sus principales son los siguientes:

Seguridad de Estados Unidos: su administración considera que un Irán con armas nucleares representaría una amenaza para territorio estadounidense y para sus fuerzas desplegadas en Medio Oriente.

Seguridad de sus aliados: sostiene que un arsenal nuclear iraní aumentaría los riesgos para sus aliados y socios en la región.

Evitar una carrera nuclear regional: asegura que otros países de Medio Oriente podrían buscar desarrollar sus propias armas nucleares si Irán las obtiene.

Terrorismo y grupos aliados de Teherán: la administración Trump vincula su postura con el respaldo iraní a organizaciones armadas de la región y considera que un arma nuclear podría proporcionar a Teherán una mayor capacidad de disuasión para sus actividades regionales.

Trump rechaza plan de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

Irán presentó a Estados Unidos un plan para reabrir el estrecho de Ormuz, pero reportes indican que Donald Trump rechazó la propuesta.

Esta vía marítima, clave para el comercio mundial de petróleo, es un elemento central del conflicto entre Estados Unidos e Irán, en punto muerto tras casi siete meses de guerra.

Los nuevos esfuerzos de mediación en la reunión de líderes mundiales de la ONU en Nueva York esta semana ofrecieron cierto optimismo sobre posibles avances.

El canciller iraní, Abás Araqchi, anunció el viernes que su país presentó a Washington un plan para reabrir Ormuz en un plazo de siete días.

“Si se cumplen las condiciones necesarias, el estrecho puede abrirse nuevamente, y el tránsito marítimo usual restablecido en siete días”, declaró Araqchi en la sede de la ONU en Nueva York.

“La decisión ahora corresponde a Estados Unidos. Irán no admite la coerción, las amenazas o la intimidación. Irán no renunciará a sus derechos soberanos por presiones”, enfatizó.

Sin embargo, The Wall Street Journal informó que Trump había rechazado la propuesta, citando a funcionarios familiarizados con el asunto.

El artículo señala que el mandatario se muestra escéptico respecto a que Teherán cumpla sus exigencias y añade que considera probable nuevos bombardeos.

Trump también publicó en su plataforma Truth Social una imagen de un mapa en el que el estrecho de Ormuz aparece rodeado con un círculo y etiquetado como “Estrecho Trump“.

Informes de prensa previos señalan que la propuesta iraní prevé un cese de todas las hostilidades en Oriente Medio durante siete días, incluida Líbano.

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