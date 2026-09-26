Casa Blanca impide a CNN viajar con Trump en el Air Force One rumbo a Tennessee

Trump en el Air Force One. Foto: AFP

La Casa Blanca impidió que periodistas de CNN viajaran este sábado a bordo del Air Force One para cubrir el viaje del presidente Donald Trump a Tennessee, donde acudirá a un partido de futbol americano universitario.

CNN tenía asignado el viaje como parte del pool televisivo de la Casa Blanca, un grupo reducido de periodistas que se turna para acompañar al presidente en actividades donde el espacio es limitado y comparte el material con otras cadenas.

Casa Blanca excluye a CNN del viaje de Trump

La decisión fue comunicada el viernes por la noche, cuando la Casa Blanca difundió la agenda del presidente y dejó fuera a CNN de la cobertura del viaje.

El cambio ocurre después de que la administración de Trump había excluido a CNN, MS NOW y Politico del acceso a la Casa Blanca. Posterior a ello, un juez federal ordenó temporalmente restablecer las acreditaciones de los periodistas afectados.

CNN y Trump mantienen disputa por acceso a la prensa

La exclusión del Air Force One ocurre apenas un día después de que el pool televisivo retomara sus actividades, luego de que ABC, CBS, NBC y Fox News suspendieran su participación tras el veto a CNN.

El sistema funciona mediante una rotación en la que las cinco grandes cadenas proporcionan imágenes y reportes que luego comparten con otros medios. Las cadenas habían reactivado la cobertura el viernes, cuando CNN participó nuevamente en una asignación oficial.

Así, el viaje de Trump a Tennessee vuelve a poner en el centro del debate el acceso de los medios a las actividades del presidente y el funcionamiento del pool de prensa de la Casa Blanca.

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