Bangkok declara estado de desastre tras lluvias extremas e inundaciones

Inundaciones en Bangkok. Foto: AFP

Las autoridades de Bangkok, Tailandia, declararon este sábado el estado de desastre en los 50 distritos de la capital, después de casi 48 horas de lluvias intensas que provocaron el desbordamiento de canales y dejaron calles y carreteras bajo el agua.

El gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, pidió a la población permanecer en casa luego de que se registraran cerca de 300 milímetros de lluvia. El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, también redujo un viaje a Londres para regresar al país ante la emergencia.

BREAKING | Thailand: All 50 districts of Bangkok have been declared disaster areas as heavy rain causes widespread flooding, traffic disruptions and waterlogging across the capital.



The Thai Meteorological Department warns of continued heavy to very heavy rain in Bangkok, with… pic.twitter.com/kzm28E3RK2 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) September 26, 2026

Inundaciones afectan a los 50 distritos de Bangkok

Las lluvias, que comenzaron el jueves por la tarde y continuaron casi sin interrupciones, provocaron que la red de canales de Bangkok se desbordara.

El agua ingresó a viviendas, restaurantes, tiendas y calles, mientras al menos 13 carreteras quedaron inundadas. Las zonas más afectadas se ubicaron en el este de la ciudad y alrededor de los canales.

🇹🇭 ⚠️ Bangkok authorities declared a flood disaster across the Thai capital on Saturday after almost 48 hours of heavy rain left canals full, roads submerged and residents wading through deep water ➡️ https://t.co/Gy9HVd0D42 pic.twitter.com/ZdhRbIDv9C — AFP News Agency (@AFP) September 26, 2026

La Administración Metropolitana de Bangkok informó que alrededor de 980 personas fueron trasladadas a refugios temporales, mientras que otras 36 fueron llevadas a hospitales para recibir atención médica.

Gobernador prevé dos o tres días para drenar el agua

Chadchart Sittipunt afirmó que la situación se había estabilizado durante la tarde del sábado, aunque advirtió que el tiempo para recuperar las zonas afectadas dependerá de que las lluvias se detengan.

Asimismo, el gobernador estimó que, si no vuelve a llover, podrían ser necesarios entre dos y tres días para drenar el agua acumulada por las inundaciones.

Por ahora, la medida de declarar el estado de desastre en los 50 distritos permite a las autoridades locales contar con facultades especiales para responder a la emergencia.

Bangkok registra lluvias por encima del promedio

Entre el 1 y el 25 de septiembre, Bangkok acumuló 487 milímetros de lluvia, frente a un promedio de casi 269 milímetros registrado para el mismo periodo entre 1991 y 2020.

Septiembre es normalmente el mes con mayor intensidad de lluvias en la capital tailandesa. Sin embargo, las autoridades reportaron precipitaciones superiores a lo habitual este año.

Así, las autoridades mantienen los operativos de emergencia mientras continúan los trabajos para retirar el agua de las zonas afectadas.

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