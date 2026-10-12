Tormenta Rachel deja una niña muerta y 10 desaparecidos en Baja California

Una niña murió en Baja California por los efectos de Rachel. Foto: Cuartoscuro

La tormenta tropical Rachel dejó 10 personas no localizadas y una menor de edad localizada sin vida en Baja California, informó la gobernadora Marina del Pilar. Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, la mandataria estatal detalló que ocho de las personas no localizadas corresponden al municipio de Ensenada y dos más a San Felipe.

Ensenada concentra las mayores afectaciones por Rachel

Marina del Pilar señaló que el municipio de Ensenada ha registrado las mayores afectaciones por la contingencia ocasionada por las lluvias.

La gobernadora indicó que las autoridades trabajan sin descanso para localizar a las 10 personas reportadas como no localizadas, de las cuales ocho corresponden a Ensenada y dos a San Felipe.

Asimismo, lamentó que una menor de edad haya sido localizada sin vida.

Gobierno de Baja California agradece apoyo federal

Durante su mensaje, Marina del Pilar agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum y al Gobierno de México por el respaldo y acompañamiento brindados durante la contingencia.

La gobernadora destacó que la coordinación entre los gobiernos ha sido fundamental para atender a las personas que más lo necesitan.

Finalmente, reiteró a las familias de Baja California que no están solas y aseguró que las autoridades continuarán trabajando en territorio para superar la contingencia, sin bajar la guardia.

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