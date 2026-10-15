Rachel deja ocho muertos en Ensenada; continúan búsqueda de dos desaparecidos

Van ocho muertos tras el paso de Rachel. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Las lluvias y las inundaciones provocadas por la tormenta tropical Rachel dejaron ocho personas fallecidas en Ensenada, Baja California, mientras continúan las labores para localizar a dos personas desaparecidas, de acuerdo con el reporte difundido por autoridades este miércoles 14 de octubre.

El Ejército Mexicano mantiene los operativos de búsqueda y rescate en las zonas afectadas por el desbordamiento de arroyos y las fuertes corrientes de agua. Durante las acciones de emergencia, también fue localizado con vida un menor de edad, mientras los equipos de auxilio continúan trabajando en las comunidades afectadas.

La secretaría de seguridad ciudadana en #BajaCalifornia confirmó la localización sin vida de ocho personas tras el paso de la tormenta tropical Rachel.



Aún se encuentran en la búsqueda de otras cuatro; dos en #Ensenada y dos más en #SanFelipe. pic.twitter.com/GZs5Mf7jQr — 𝐀𝐫𝐦𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐍𝐢𝐞𝐛𝐥𝐚𝐬 (@ArmandoNieblas) October 14, 2026

Rachel en Ensenada: identifican a víctimas mortales y mantienen búsqueda

Entre las ocho personas fallecidas se encuentran cuatro menores de edad. Uno de los cuerpos recuperados más recientemente fue el de Luis Fernando López Rivera, de 17 años, localizado en las inmediaciones de la Lengüeta Arenosa.

También fueron reportadas las muertes de Valentín Lozano, de 51 años, y Keila Asalia Sandria González, de 32, cuyo cuerpo fue localizado en la zona serrana de Rancho Génesis.

Otras cinco víctimas pertenecían a una familia afectada por la crecida del arroyo El Pípila, en la delegación de Maneadero. Entre ellas se encontraban los menores Regina Ivonne Terán Burgos, de 13 años; Gael Gustavo Terán Burgos, de 14, y Luis Aarón Vega Burgos, de cuatro años. También fallecieron Érika Ivonne Burgos Terán, de 35 años, y Silvia Lucero Burgos Terán, de 30.

🔴 Suman ocho muertos en Baja California por el paso de #Rachel. Autoridades estatales informaron además que un menor de edad fue localizado con vida y continúa la búsqueda de cuatro personas más. pic.twitter.com/awwD2MIn1B — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) October 15, 2026

En cuanto a las personas que permanecen desaparecidas, los reportes más recientes señalan que continúan los trabajos para localizar a dos mujeres. Las autoridades mantienen las labores de rastreo en los puntos donde las corrientes arrastraron personas y vehículos.

Los equipos de emergencia trabajan en zonas de difícil acceso, donde las lluvias dejaron acumulación de agua, escombros y daños que complican las labores de búsqueda.

Marina del Pilar informa sobre las afectaciones por Rachel

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, informó sobre las acciones preventivas y de atención desplegadas antes y después de las lluvias que afectaron al municipio de Ensenada.

“Antes de la llegada de Rachel, reforzamos la coordinación con los tres órdenes de gobierno, mantuvimos el monitoreo permanente y habilitamos refugios temporales para proteger a las familias.”

La mandataria también señaló que recorrió las zonas afectadas para conocer las necesidades de la población y coordinar la atención a las familias que quedaron incomunicadas.

“Recorrimos las zonas afectadas de El Paraíso y Maneadero para escuchar y atender a las familias. Además, con apoyo aéreo, logramos rescatar a 32 personas incomunicadas en Rancho Génesis, entre ellas niñas y niños.”

El rescate se realizó con apoyo aéreo, debido a las dificultades para acceder por tierra a las comunidades afectadas por las inundaciones. Las acciones forman parte de la respuesta de emergencia coordinada entre autoridades estatales, municipales y federales.

Mi corazón está con las familias afectadas por las lluvias de "Rachel", especialmente con quienes perdieron su patrimonio o a un ser querido. Con mucho respeto, quiero expresarles todo nuestro cariño y solidaridad.



Antes de la llegada de Rachel, reforzamos la coordinación con… pic.twitter.com/O1vVpILO3m — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) October 14, 2026

Ejército mantiene operativo de búsqueda y rescate en Ensenada

El comandante de la Segunda Zona Militar, Daniel Gallegos Acevedo, informó que las fuerzas federales continúan concentradas en las tareas de búsqueda y rescate tras las afectaciones ocasionadas por Rachel.

“Todos nuestros recursos, todo nuestro esfuerzo está en las labores de búsqueda y rescate”, señaló el mando militar, de acuerdo con el reporte difundido por medios locales.

Además de las afectaciones en comunidades de Ensenada, las inundaciones alcanzaron instalaciones militares y provocaron la reubicación de familias. Las autoridades mantienen la atención en los puntos con mayores daños y reiteraron que los operativos continuarán hasta concluir la búsqueda de las personas que aún no han sido localizadas.

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