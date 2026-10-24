Vinculan a proceso a Ángel Alberto “N” por delitos sexuales contra menores en Tijuana

Ángel Alberto “N” vinculado a proceso. Foto: FGR

En Tijuana, Baja California, Ángel Alberto “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en los delitos de pederastia, abuso sexual agravado, pornografía de personas menores de 18 años agravada y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

¿Qué más se sabe del caso en Tijuana, Baja California?

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, además de quedar sujeto a prisión preventiva oficiosa, el imputado deberá permanecer en el Centro de Reinserción Social “La Mesa”, mientras se desarrolla la investigación. La autoridad judicial estableció un plazo de tres meses para el cierre de esta etapa.

El caso comenzó en septiembre de 2026, cuando la Fiscalía Federal en Baja California recibió una denuncia anónima por correo electrónico. El hombre posiblemente videogrababa actos de connotación sexual de una víctima y compartía el material con otras personas.

“En septiembre de 2026, luego de recibir una denuncia anónima vía correo electrónico, la Fiscalía Federal (FIFE) en el estado de Baja California inició la investigación en contra del hoy vinculado a proceso”, indicó la FGR.

A partir de la denuncia, el Ministerio Público Federal realizó actos de investigación y solicitó una orden de cateo para un inmueble en Tijuana. La diligencia fue autorizada por una jueza y ejecutada con apoyo de personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y peritos especializados.

Decomisan cartuchos

Durante el cateo, las autoridades aseguraron cinco cartuchos útiles de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, tres computadoras portátiles, una cámara de videovigilancia, seis cámaras digitales, dos relojes digitales, dos tabletas, seis memorias USB, una memoria microSD y dos prendas, entre otros objetos.

Durante la audiencia inicial, el juez calificó de legal la detención y, tras la imputación y la presentación de los datos de prueba por parte de la autoridad, se dictó vinculación a proceso.

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