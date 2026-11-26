Foto: Especial

La rápida intervención de un ciudadano evitó una tragedia en la plaza principal de Tampico, Tamaulipas, donde un hombre de 79 años se desmayó y dejó de respirar.

Mientras arribaban los cuerpos de emergencia, el ciudadano intervino de inmediato y le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante más de cinco minutos para mantenerlo con vida.

Gracias a la acción oportuna, el adulto mayor logró recuperar signos vitales, presuntamente luego de sufrir un infarto, antes de ser atendido por los servicios de emergencia.

Paramédicos brindaron atención médica al paciente y posteriormente se hicieron cargo de su traslado y valoración.

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