Ciudadano salva la vida de adulto mayor infartado con maniobras de RCP en el centro de Tampico
La rápida intervención de un ciudadano evitó una tragedia en la plaza principal de Tampico, Tamaulipas, donde un hombre de 79 años se desmayó y dejó de respirar.
Mientras arribaban los cuerpos de emergencia, el ciudadano intervino de inmediato y le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante más de cinco minutos para mantenerlo con vida.
Gracias a la acción oportuna, el adulto mayor logró recuperar signos vitales, presuntamente luego de sufrir un infarto, antes de ser atendido por los servicios de emergencia.
Paramédicos brindaron atención médica al paciente y posteriormente se hicieron cargo de su traslado y valoración.
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