Omar García Harfuch llegó a Culiacán con 208 patrullas y prometió que las fuerzas federales se quedarán en Sinaloa hasta que vuelva la paz. No es un compromiso; es una confesión. Si el Estado necesita quedarse, es porque no gobierna.

La captura del ·Chapo Isidro” costó la vida de cuatro militares, y el cártel respondió con 85 vehículos robados y 21 bloqueos. Cayó la cabeza, pero el cuerpo sigue armado.

Ernestina Godoy dijo que el capo será juzgado en México; un día después, la Fiscalía la corrigió mediante un comunicado para aclarar que la extradición sigue abierta. ¿Quién manda en la FGR, la fiscal o el comunicado?

Un capo vivo vale por lo que sabe; un capo callado vale por lo que encubre. Ahí está el nudo.

García Harfuch admitió que hubo autoridades corruptas y omisas; sin embargo, sin un juez, esa declaración es solo una frase de micrófono.

Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia, enfrenta acusaciones en Estados Unidos y ninguna en México. Nadie lo cita ni lo interroga.

La paz en Sinaloa no se mide en patrullas ni en capos esposados; se mide en expedientes contra quienes toleraron y cobraron. La paz no llegará mientras la impunidad tenga escolta.

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