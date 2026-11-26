Foto: Getty Images

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó formalmente a España la extradición de Inés Gómez Mont quien cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes en México y fue deportada desde Estados Unidos tras ser detenida por cuestiones migratorias en Florida.

De acuerdo con la dependencia, Inés “N” llegó a Madrid en un vuelo comercial durante la madrugada del martes. Su arribo fue confirmado por la representación de la Fiscalía en esa ciudad.

La Fiscalía informó que las autoridades estadounidenses autorizaron la solicitud voluntaria de Inés “N” para ser deportada a España, debido a que ingresó a Estados Unidos con un pasaporte de ese país.

Ante su traslado, la FGR presentó una solicitud formal de extradición ante las autoridades competentes de España, sustentada en el tratado bilateral aplicable en la materia.

La dependencia recordó que, desde septiembre de 2025, había solicitado a Estados Unidos su detención provisional con fines de extradición.

¿Por qué Inés Gómez Mont no fue detenida en España?

En septiembre de 2026, Interpol Internacional determinó eliminar los datos de Inés “N” de sus registros, al considerar que su conservación no era compatible con su Estatuto y el Reglamento sobre el Tratamiento de Datos.

Ante esta decisión, la Fiscalía presentó una nueva solicitud de Ficha Roja. Sin embargo, en octubre pasado, Interpol informó que dicha petición fue rechazada.

Según la FGR, la eliminación de la notificación previamente emitida fue el motivo por el que Inés “N” no fue detenida por las autoridades españolas tras su llegada a Madrid.

¿De qué delitos se acusa en México?

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, Inés cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes por su probable participación en los siguientes delitos:

Delincuencia organizada.

Operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Defraudación fiscal equiparada, por la que existen dos órdenes de aprehensión.

La FGR aseguró que ha realizado las actuaciones necesarias para presentarla ante la justicia mexicana, en apego al debido proceso.

Asimismo, recordó que Inés Gómez Mont se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

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