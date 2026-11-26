Mujeres marcharon el 25N en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

Con consignas de exigencia de justicia y un llamado urgente para erradicar las agresiones de género, contingentes de mujeres se movilizaron este miércoles 25 de noviembre en la capital del país, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N).

La marcha partió de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, sobre avenida Paseo de la Reforma, con rumbo al Zócalo de la Ciudad de México. La jornada transcurrió con una participación moderada y concluyó sin incidentes ni actos de violencia.

Denuncian crisis de violencia feminicida en 2026

Al llegar a la Plaza de la Constitución, integrantes de la Coordinación 8M encabezaron un mitin en el que advirtieron que la deuda histórica con las mujeres persiste en todo el territorio nacional.

Durante su pronunciamiento, las manifestantes denunciaron que, en lo que va de 2026, se han registrado 847 presuntos feminicidios y 2 mil 561 homicidios dolosos de mujeres en México. A ello sumaron que el 70.1% de las mujeres de 15 años y más han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, mientras que las sobrevivientes de tentativa de feminicidio enfrentan revictimización y procesos largos dentro del sistema judicial.

“No llegamos todas mientras una mujer siga viviendo violencia. No aceptamos que los feminicidios se conviertan en estadísticas, que las desapariciones se archiven ni que las familias tengan que convertirse en investigadoras ante la omisión de las autoridades”, Expresaron durante el mitin.

Cuestionan cifras oficiales de desapariciones

Las colectivas también señalaron la falta de protocolos efectivos de búsqueda y acusaron a las autoridades federales de minimizar la magnitud de las desapariciones en el país.

De acuerdo con el posicionamiento leído en el Zócalo, existe un contraste entre la cifra de más de 130 mil personas desaparecidas a nivel nacional y los 24 mil casos que reconoce el discurso oficial. Asimismo, recordaron que tan solo en 2025 se registraron 2 mil 623 mujeres desaparecidas en México, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno).

“Hoy levantamos la voz, tomamos las calles ante una realidad que nos mata, precariza y desaparece”, Enfatizaron las manifestantes.

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