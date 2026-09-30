Falsa alarma de bomba paraliza la Garita de Otay por más de 2 horas

Falsa alarma de bomba en la frontera norte. Foto: Alberto Elenes

Una falsa alarma por un paquete sospechoso provocó el cierre temporal de la Garita de Otay, en Tijuana, Baja California, durante más de dos horas en ambos sentidos.

La movilización comenzó después de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) alertara sobre un objeto sospechoso localizado en las inmediaciones del cruce internacional.

🚨BORDER TRAFFIC ALERT🚨



The Otay Mesa Port of Entry is closed to pedestrian and vehicle crossings due to a suspicious package.



Anyone attempting to cross the border should use the San Ysidro Port of Entry until further notice. Please avoid the area and expect delays. — San Diego Police Department (@SanDiegoPD) September 30, 2026

¿Por qué cerraron la Garita de Otay?

De acuerdo con César Jiménez, teniente de la Policía de San Diego, el Departamento de Policía recibió una llamada procedente de la Garita de Otay en la que se reportaba la presencia de un paquete sospechoso.

Ante la posibilidad de que se tratara de un artefacto explosivo, las autoridades estadounidenses determinaron cerrar preventivamente el cruce mientras llegaban los equipos especializados para revisar el objeto.

El operativo involucró a elementos de la Policía de San Diego, bomberos especializados en explosivos y personal de la Patrulla de Caminos de California (CHP), que también realizó cierres preventivos en autopistas cercanas.

Autoridades descartan que el paquete fuera un explosivo

Los técnicos especializados inspeccionaron el objeto para determinar si representaba algún riesgo para las personas que se encontraban en la zona. Después de la revisión, las autoridades determinaron que no se trataba de un explosivo. El teniente César Jiménez explicó que el objeto correspondía a un paquete electrónico de metal.

MEDIA STAGING: 🎥



Media responding to the ongoing incident Border Incident should stage at 2500 Paseo Internacional.



Please remain in the designated staging area and await further information from SDPD PIO. — San Diego Police Department (@SanDiegoPD) September 30, 2026

Una vez descartado el riesgo, las autoridades estadounidenses procedieron a reabrir la garita y restablecer las operaciones fronterizas.

Durante el operativo, desde territorio mexicano se escuchó lo que pudo haber sido una explosión; sin embargo, las autoridades no proporcionaron información que relacionara ese sonido con el paquete sospechoso.

Cierre de la garita provoca largas filas

El cierre temporal de la Garita de Otay ocasionó retrasos para automovilistas y peatones que buscaban cruzar entre México y Estados Unidos. La suspensión de las operaciones se prolongó por más de dos horas, mientras los equipos especializados realizaban la inspección de seguridad.

Tras descartarse la presencia de un explosivo, el cruce fronterizo comenzó a operar nuevamente de manera regular.

🟢BORDER TRAFFIC UPDATE🟢



The Otay Mesa Port of Entry has fully reopened to both pedestrian and vehicle traffic. All closures related to the earlier suspicious package have been lifted.



Thank you for your patience and cooperation while officers worked to safely resolve the… — San Diego Police Department (@SanDiegoPD) September 30, 2026

Policía de San Diego investiga quién dejó el paquete

La Policía de San Diego informó que analiza las imágenes de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona para intentar identificar a la persona que dejó el objeto.

El teniente César Jiménez señaló que todavía no se conoce el motivo por el que fue colocado en el lugar, aunque consideró que el paquete fue abandonado de manera intencional.

Las autoridades continuarán con la revisión de las grabaciones para determinar quién dejó el dispositivo y establecer, en su caso, las responsabilidades correspondientes.

Por ahora, las operaciones aduanales y el cruce fronterizo en Otay funcionan con normalidad, luego de que las autoridades descartaran que el paquete representara un riesgo explosivo.

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