¿Qué pasa si dañas una estatua en un recinto federal? Esto dice la ley

¿Tendrán una sanción los extrabajadores de Luz y Fuerza?. Foto: Cuartoscuro

Dañar una estatua ubicada en un recinto federal puede generar consecuencias legales en México, pero la sanción no depende únicamente del lugar donde se encuentre la pieza. Para determinar qué disposiciones podrían aplicarse es necesario conocer quién es el propietario, el régimen jurídico del bien y si cuenta con alguna protección patrimonial específica.

La pregunta cobró relevancia este 30 de septiembre, luego de que manifestantes dañaran la estatua del expresidente Felipe Calderón en el Complejo Cultural Los Pinos, en la Ciudad de México. Reportes señalan que la figura fue golpeada hasta desprenderle la cabeza.

Extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro arremetieron contra la estatua de Felipe Calderón en el Centro Cultural Los Pinos. pic.twitter.com/AERTctGi6D — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) September 30, 2026

¿Qué pasa si dañas una estatua dentro de un recinto federal?

Una de las disposiciones que podría analizarse es el Código Penal Federal. Su artículo 399 contempla sanciones para quien cause daño, destrucción o deterioro a una cosa ajena, bajo los términos establecidos por ese ordenamiento.

Foto: Código Penal Federal

Por ello, si una persona daña intencionalmente un bien que pertenece a otra persona o institución, el hecho puede generar responsabilidades penales, dependiendo de las circunstancias y de la valoración jurídica que realicen las autoridades.

La posible sanción tampoco puede determinarse únicamente a partir de la existencia del daño. Entre los elementos que deben analizarse están el valor del bien, la naturaleza de la conducta y las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

¿Todas las estatuas son monumentos protegidos?

No. Una estatua instalada en un espacio público o dentro de un inmueble federal no adquiere automáticamente la categoría de monumento protegido.

La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos establece una protección específica para los bienes que tienen la calidad legal de monumentos arqueológicos, artísticos o históricos.

En el caso de los monumentos artísticos, la legislación contempla criterios relacionados con su valor estético relevante y establece mecanismos de protección y declaratoria. Por ello, antes de aplicar las sanciones previstas en esta legislación debe determinarse si la pieza cuenta efectivamente con esa protección jurídica.

Cuando se trata de un monumento arqueológico, artístico o histórico protegido por la ley, el artículo 52 establece penas de uno a 10 años de prisión y multa hasta por el valor del daño para quien lo dañe o destruya mediante medios distintos del incendio, inundación o explosión.

¿Qué ocurre con la estatua de Felipe Calderón en Los Pinos?

En el caso ocurrido este miércoles, los reportes disponibles señalan que la estatua de Felipe Calderón ubicada en Los Pinos fue dañada durante una protesta.

La pieza ya se encontraba en el suelo. En julio de 2025 había sido derribada por la caída de un árbol y todavía permanecía sin ser reinstalada.

Hasta el momento, no se ha establecido públicamente que la estatua cuente con una declaratoria como monumento artístico o histórico en los términos de la legislación federal. Tampoco se ha informado qué delito específico atribuiría una autoridad por los daños registrados este 30 de septiembre.

Por ello, el hecho de que una estatua se encuentre dentro de un recinto federal no permite establecer por sí solo una pena determinada. La propiedad del bien, su clasificación jurídica, el valor de los daños, la forma en que ocurrieron y la investigación correspondiente son elementos que deberán considerarse para determinar las posibles responsabilidades legales.

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