Yokai MX Expo en CDMX, una apuesta distinta: “una convención es mucho más que un espacio comercial”

La convención pretende regresa a la tradición. Foto: Yokai

¿Una convención puede ser algo más que ir de compras? Esa es la apuesta de Yokai MX Expo, un nuevo encuentro que se realizará en la Ciudad de México (CDMX) los próximos 24 y 25 de octubre en Expo Reforma, con muestras de cosplay, criaturas del folclore japonés, experiencias inmersivas, arte y concursos.

Sus organizadores, Luis Castañeda y Víctor Luna, aseguraron que el proyecto nació precisamente al cuestionar el rumbo comercial que han tomado otras convenciones y encuentros de dicha índole.

“La idea surgió en otro evento, hace un año, cuando descubrimos que eran más marcas. Este evento es pensado para los fans, nosotros somos los fans”. Luis Castañeda, organizador de Yokai MX Expo

¿Cómo busca Yokai diferenciarse de otras convenciones?

Durante la rueda de prensa del evento, realizada este 30 de septiembre, los organizadores señalaron que parte de la cultura que rodea a este tipo de encuentros se ha ido perdiendo ante el crecimiento y la expansión del mercado.

“Los eventos son más comerciales, es un mercado muy grande, vas y vas a comprar cosas”. Luis Castañeda, organizador de Yokai MX Expo

Ante este panorama, señalaron que Yokai MX pretende recuperar otro tipo de experiencias alejadas del comercio y darle mayor peso a las actividades relacionadas con la cultura japonesa, el cosplay, el arte y el entretenimiento. “La idea detrás de Yokai es brindar un espacio donde se puedan revivir las costumbres y experiencias. Al final se diferencia en que es más experiencia que compra”.

Foto: Yokai

Para lograr dicho objetivo, el evento contará con 11 esculturas de yokai, que son criaturas sobrenaturales como espíritus o monstruos que forma parte del folclore tradicional de Japón, de hasta tres metros de altura, en las que los asistentes podrán acercarse y conocer la historia de cada criatura; asimismo habrá una serie de arcos representativos del país, con lo que se pretende que la actividad sea más interactiva.

Asimismo, el público podrá convivir con los 12 cosplayers internacionales invitados. Entre ellas se encuentra Saya Scarlet, reconocida por el público como “la Miku oficial”, de acuerdo con la información presentada por los organizadores.

Castañeda y Luna explicaron que la selección de talento partió de la propia comunidad; primero preguntaron a los seguidores qué perfiles querían ver y, posteriormente, revisaron las métricas de los candidatos para definir la participación del talento proveniente de Japón, Rusia, Alemania, Estados Unidos, Estonia, Suiza, Noruega y Luxemburgo.

Las cosplayers invitadas son:

Foto: Yokai

Saya Scarlet, de Rusia

Pastel Milk, de Alemania

Yugoro, de Estonia

Sleepy Dino, también de Alemania

Hamu Cotton, de Japón

Nyaromenia, de Japón

Gesha, también de Rusia

Nikkosplay, desde Estados Unidos

Wynter Phoenix, de Luxemburgo

IIsadorax, de Noruega

Akrcos, también de Estados Unidos

Inspector Lemon, de Estados Unidos

Por otra parte, los visitantes podrán participar en los concursos de dibujos, torneos de TCG (Trading Card Game Tournament) competencia organizada donde jugadores de juegos de cartas coleccionables.

Los organizadores adelantaron además que se preparan experiencias inmersivas, aprovechando que octubre está relacionado con celebraciones y tradiciones alrededor del miedo. “Octubre es el mes del miedo en México, tenemos Día de Muertos y en Japón también tiene sus celebraciones”.

El equipo de redes sociales también documentará las actividades y contempla realizar una transmisión en vivo.

Habrá concurso de cosplay con premio de 50 mil pesos

Foto: Jennifer Turrubiartes

Otro de los atractivos será el concurso contará con una bolsa de 50 mil pesos para el primer lugar, mientras que el segundo recibirá 20 mil pesos y el tercero 10 mil pesos.

“Si te gusta hacer cosplay, ven y concursa”, comentaron en la presentación Coraline Velmont, Hiroto Nya y Xtar Berry, embajadoras del evento, quienes destacaron que la convocatoria busca premiar el talento mexicano en el cosplay con un premio, según las entrevistadas, mayor al de la mayoría de concursos.

Dicha competencia también buscará que los participantes compartan el proceso detrás de sus personajes, ya sea mostrando cómo elaboraron su vestuario o cómo transformaron una pieza.

Para esta primera edición, los organizadores esperan recibir alrededor de 5 mil asistentes; así como realizar un segundo evento, ya que la meta es realizar dos entregas al año.

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