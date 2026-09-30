WIRED Futures presentó a creadores de contenido que hablaron del futuro de la industria y la permanencia

Creadores de contenido hablaron del futuro de la industria. Foto: Uno TV

WIRED Futures 2026 presentó este miércoles 30 de septiembre el panel “El futuro de la creación de contenido”, en el que creadores compartieron sus experiencias con los asistentes y hablaron sobre las perspectivas de esta actividad.

Los participantes en el Stage 1 del evento fueron:

Ary Tenorio

Gonzok

Bryan Skabeche

Karla Agis

¿Qué dijeron del futuro de la creación de contenido?

Foto: Uno TV

Bryan SKabeche destacó que el contenido que trabaja con su hermano se hace de manera consciente de quién es su público.

Asimismo, están al tanto de que los medios y la gente va cambiando conforme avanzan las tecnologías y hay más contenido en redes sociales.

“Llevamos casi 12 años subiendo contenido a redes sociales y parte de todo nuestro contenido, de nuestra estrategia es que sabemos que nos están viendo jóvenes, nos están viendo medios que están evolucionando y cambiando”, destacó Bryan.

Dijo que existe una gran responsabilidad de la parte de los creadores de contenido de la cual no fueron conscientes cuando iniciaron.

“Creo que tenemos una responsabilidad como comunicadores y al mismo tiempo, nadie nos enseñó que iba esa responsabilidad de por medio por hacer algo que a ti te gustaba hacer”, agregó.

Por su parte, Gonzok mencionó que con la experiencia ya saben lo que le quieren las personas; sin embargo, el contenido ya se ha democratizado con mucho contenido que la gente ya puede elegir en una gran diversidad.

“Yo lo que obtengo como creador de contenido es que sé lo que va a pegar, sé lo que va a hacer que la gente, quiera ver lo que estoy haciendo y también sé cómo hacer que la gente se quiera ver lo que estoy haciendo”, señaló.

Al ser ya millones de creadores de contenido ya no es tan fácil hacer que posiciones los videos de cada uno, por lo que es necesario saber cómo conectar con la gente, “cómo hacer que la gente te quiera seguir y ese conocimiento sí es algo que aprendes haciendo esto”.

Ary Tenorio coincidió en que a pesar de que se puede usar la inteligencia artificial, algo a lo que no se puede renunciar es a conectar con la gente.

“Esto que estamos haciendo, el poder conectar, el poder compartir emocionalmente… el poder identificarse con una persona, creo que es algo que la inteligencia artificial no va a poder reemplazar. Creo que por lo menos, la gente va a recompensar un poco más esas experiencias que se sienten inherentemente humanas”, explicó.

Trayectorias de los panelistas invitados

Ary Tenorio

Arianny Sarays Tenorio Mejías, conocida como Ary Tenorio en redes sociales, es una creadora de contenido, influencer, modelo y empresaria originaria de Venezuela, naturalizada mexicana y residente en la Ciudad de México.

En Instagram cuenta con 5.2 millones de seguidores.

Tiene un canal de YouTube con su nombre desde octubre de 2018, que actualmente cuenta con 1.45 millones de suscriptores y 367 videos sobre estilo de vida, viajes, moda y entretenimiento.

A lo largo de su trayectoria ha trabajado con diversas marcas. También cuenta con una joyería llamada Glowa y una cafetería llamada Torikami Café, que comparte con su pareja, Luisito Comunica. Además, continúa desarrollándose en diferentes ámbitos comerciales.

Gonzok

Gonzalo Obregón Calvelo, conocido en redes sociales como Gonzok, se dedica a la creación de contenido, es youtuber y actor de doblaje.

Su canal de YouTube, Gonzok, fue creado en enero de 2013 y actualmente cuenta con 38.3 millones de suscriptores. En él ha publicado más de mil videos sobre comedia, retos, experimentos sociales y blogs de estilo de vida.

También tiene un canal secundario, Gonzok MAX, con 3.91 millones de suscriptores y 228 videos.

En este espacio publica gameplays, retos, reacciones y blogs.

Su trabajo también se ha extendido al doblaje de películas y cortometrajes.

Skabeche

Bryan Raúl Villanueva Salazar, conocido como Bryan quien se ha dedicado a la creación de contenido junto a su hermano Eddy desde 2014.

Ambos hermanos comparten el canal Skabeche, que actualmente cuenta con 6.09 millones de suscriptores y en el que publican videos de comedia, bromas, retos, vlogs y sketches desde febrero de 2014.

También tienen el canal secundario Más Skabeche, con 14.3 millones de suscriptores, donde comparten contenido similar y hablan sobre su vida personal desde julio de 2015.

Uno de los formatos que han desarrollado es Summer Kamp, un evento en el que conviven con otros creadores de contenido e influencers para participar en distintos retos.

Juntos cuentan con una productora, una tienda de merchandising y una agencia. También publicaron el libro Guía de la felicidad, ¿o no?, crearon el pódcast Deskonectados y lanzaron un juego de mesa.

Karla Agis

Karla Agis es directora de Cultura y Tendencias de YouTube para Latinoamérica.

Cuenta con experiencia en empresas y medios como BuzzFeed, Condé Nast, Glamour.mx, Trendsétera y Vogue.

Su trayectoria en revistas, empresas de entretenimiento y YouTube le ha permitido conocer el sector de los medios desde distintas perspectivas.

¿Qué es WIRED Futures 2026?

WIRED Futures 2026 es un evento cuyo objetivo es analizar cómo la tecnología está cambiando el presente, hacia dónde se dirige el futuro y qué habilidades, reglas y decisiones serán necesarias ante estos cambios.

El encuentro cuenta con activaciones y talleres relacionados con la práctica de tecnologías e innovaciones.

Los asistentes pueden adquirir conocimientos que van desde la elaboración de prompts hasta aspectos específicos de la inteligencia artificial y sus aplicaciones prácticas.

WIRED Futures se distribuye en cuatro grandes áreas:

Experiencias inmersivas: tres espacios temáticos que definen la arquitectura del evento.

Experiencias sensoriales: una zona para conectar la tecnología, la innovación y la percepción humana mediante un recorrido interactivo.

Main Stage: el escenario principal donde líderes de opinión, especialistas, influencers y figuras del entretenimiento participan en distintas presentaciones.

Body Lab: un espacio para visualizar y entender el cuerpo a partir de información, datos biométricos, movimiento y rendimiento.

El encuentro es gratuito y abierto al público, con registro previo y cupo limitado, se lleva a cabo de las 13:00 a las 21:00 horas en INSPACE Polanco, en la Ciudad de México.

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