IA y drones están cambiando al crimen organizado: ONU advierte cómo usan la tecnología

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La inteligencia artificial (IA), los drones, el software desarrollado a la medida y las plataformas digitales están ampliando el acceso de grupos criminales a nuevas tecnologías, mientras organizaciones delictivas como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) establecen relaciones criminales en otros países, informó el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI).

Según el informe Crime and Justice in a Changing World 2026, publicado por UNICRI, esta evolución también incluye el modelo “ciberdelincuencia como servicio“, es decir, que los criminales ya no necesitan desarrollar por sí mismos todas las herramientas para cometer un ataque, porque pueden comprar, alquilar o contratar servicios criminales en línea.

“El aumento de la IA de código abierto, los servicios de programación disponibles por encargo y la facilidad con la que pueden desarrollarse plataformas en línea y utilizarse para cometer delitos están ampliando el acceso y la adopción de tecnología entre los grupos criminales, permitiendo una victimización a escala global“, destacó el informe.

La inteligencia artificial generativa, las plataformas digitales y el llamado “crimen como servicio” están reduciendo las barreras para que las redes criminales amplíen sus operaciones y alcancen a víctimas en todo el mundo. https://t.co/McB69IaXjr — Noticias ONU (@NoticiasONU) September 30, 2026

Drones y nuevas herramientas llegan a grupos criminales

UNICRI señaló que “los grupos criminales y actores armados no estatales están adoptando nuevas herramientas y métodos similares a los utilizados por actores legítimos de seguridad”, entre ellos tecnologías comerciales como los drones.

“La creciente accesibilidad de tecnologías comerciales, como los drones, y la mayor difusión de las capacidades para desarrollarlos, producirlos y distribuirlos en una amplia variedad de países pueden reducir la efectividad de los controles de exportación”, señala el documento.

El informe explica que estas capacidades ya no están concentradas en un reducido número de países tecnológicamente avanzados, por lo que el acceso a este tipo de herramientas se ha extendido a más actores.

Incluso, el pasado 23 de septiembre autoridades de Estados Unidos advirtieron sobre el avance de los cárteles mexicanos en el uso de drones.

Además, los grupos criminales buscan adquirir modelos más avanzados, con capacidad para permanecer más tiempo en el aire y transportar mayores cantidades de explosivos que las aeronaves que utilizan actualmente.

Software a la medida permite adaptarse a las autoridades

El estudio también identifica el desarrollo de software hecho a la medida para actividades criminales, utilizado para modificar operaciones y responder a las medidas implementadas por las autoridades.

“Los avances tecnológicos, tanto utilizados como desarrollados por estos grupos, incluyen innovaciones criminales, como software hecho a la medida que permite a los ciberdelincuentes mantenerse flexibles y adaptarse a las estrategias de aplicación de la ley”. UNICRI

El organismo agrega que la “ciberdelincuencia como servicio” se apoya en plataformas cibernéticas y digitales, incluidas las comunicaciones cifradas y métodos de pago que operan en gran medida fuera de la supervisión financiera convencional, como los activos digitales. Estas herramientas pueden facilitar delitos en el mundo físico y digital, lavado de dinero y otros servicios vinculados con actividades criminales transnacionales y locales

UNICRI advierte además que “las barreras iniciales de entrada para las redes criminales han disminuido exponencialmente debido a los avances tecnológicos”, entre ellos el uso de IA generativa y modelos de ciberdelincuencia como servicio.

Sinaloa y CJNG desarrollan una “política exterior”

En el mismo informe, UNICRI identifica al Cártel de Sinaloa y al CJNG entre las organizaciones criminales latinoamericanas que han ampliado sus operaciones fuera de sus países de origen.

El documento señala que ambos han adoptado lo que analistas describen como un enfoque de “política exterior”, mediante el establecimiento deliberado de relaciones con grupos criminales locales, intermediarios y funcionarios corruptos en países de tránsito y destino.

“Cárteles como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación han adoptado lo que analistas describen como un enfoque de ‘política exterior’”, indica el reporte, cuyo objetivo es abrir nuevos mercados y establecer nuevas cadenas de suministro y rutas comerciales. UNICRI

De acuerdo con UNICRI, las redes criminales pueden adaptarse más rápido que muchos sistemas regulatorios y de aplicación de la ley, incluidos aquellos que dependen de coordinación entre países o con empresas privadas.

También pueden aprovechar diferencias entre jurisdicciones, sistemas comerciales y marcos regulatorios para mover mercancías ilícitas, lavar dinero y evadir a las autoridades, señala el informe.

Cárteles mexicanos diversifican sus actividades

UNICRI ubica al Cártel de Sinaloa y al CJNG como organizaciones con base en México que controlan partes de centros urbanos y territorios rurales y periféricos, junto con otros grupos criminales latinoamericanos.

La producción y el tráfico de drogas permanecen como fuentes importantes de ingresos, pero las ganancias provenientes del comercio ilícito transnacional permiten diversificar sus actividades hacia la explotación de recursos naturales, la minería ilegal, el tráfico de mercancías de alto valor y productos agrícolas, de acuerdo con el estudio.