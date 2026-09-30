Hija de Otto Sirgo revela causa de muerte del actor

Revelan muerte de Otto Sirgo. Foto: Cuartoscuro

A un día de confirmarse la muerte de Otto Sirgo, su hija Valerie habló sobre los últimos momentos del actor y explicó qué ocurrió antes de su fallecimiento a los 79 años.

Durante un encuentro con medios de comunicación en la funeraria donde se llevó a cabo el velorio del actor, Valerie señaló que su padre había estado hospitalizado durante algunos días, pero decidió regresar a su casa.

“Lamentablemente mi papá estaba cansado y su corazón le falló un poquito”, explicó la hija del actor, de acuerdo con declaraciones retomadas por medios de espectáculos.

Valerie detalló que Otto Sirgo murió en su hogar y que la familia tuvo la oportunidad de acompañarlo.

“Pasó unos días en el hospital, él decidió ir a casa, estaba bien y pues descansó”, contó.

@tvnotas “FUE UN GRAN PADRE, UN GRAN MARIDO… UN GRAN ACTOR”💔🕊️ Valerie, hija de Otto Sirgo, recuerda con profundo amor a su padre y comparte cómo fueron sus últimos momentos de vida. 📹: Mary Montoya y Luis Pérez #tvnotas ♬ sonido original – Revista TVNotas – Revista TVNotas

¿Otto Sirgo tenía problemas de salud?

En mayo de 2025, Otto Sirgo había hablado públicamente sobre su estado de salud, en una entrevista aseguró que se encontraba bien físicamente, aunque reconoció que tenía un problema de equilibrio.

Hasta el momento, la familia no ha dado a conocer un diagnóstico médico específico que explique el fallecimiento del actor.

Otto Sirgo no superó la muerte de su esposa

Valerie también habló sobre la relación de sus padres y el impacto que tuvo en Otto Sirgo la muerte de su esposa, la actriz Maleni Morales, quien falleció en noviembre de 2020.

La pareja estuvo casada durante más de cuatro décadas y tuvo dos hijas, Valerie y Tania. Morales murió a los 67 años a causa de una trombosis pulmonar, después de haber enfrentado cáncer de pulmón.

De acuerdo con Valerie, su padre nunca logró recuperarse por completo de la pérdida de su esposa.

“Tuvieron un gran amor, fueron una gran pareja, definitivamente sé que no se recuperó de la pérdida de mi mamá, él la extrañaba mucho”, dijo.

La hija del actor agregó que considera que ahora sus padres “están muy felices los dos”.

¿Dónde estarán las cenizas de Otto Sirgo?

Valerie también reveló que su padre dejó instrucciones sobre lo que quería que ocurriera con sus cenizas.

Explicó para los medios de comunicación que Otto Sirgo era amante de la naturaleza y que durante su juventud practicó senderismo. Por ello, había expresado su deseo de que sus cenizas fueran esparcidas en un volcán.

Incluso, recordó que en alguna ocasión el actor les pidió a sus hijos que rentaran un helicóptero para llevarlo hasta el Popocatépetl.

“Es un poco complicado, pero trataremos de hacer algo similar, que él esté donde él quería”, explicó Valerie.

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