Muere Peppino Mazzullo, voz de Topo Gigio, a los 100 años
El actor dio voz a Topo Gigio durante 45 años y también destacó en teatro y televisión.
Peppino Mazzullo, actor y doblador italiano reconocido por ser la voz histórica de Topo Gigio, murió este miércoles 30 de septiembre a los 100 años.
El intérprete falleció en su casa de Santo Stefano di Briga, una localidad de Messina, Italia, donde nació el 6 de junio de 1926 y a donde regresó después de retirarse de los escenarios.
La información fue reportada por medios italianos como ANSA, Sky TG24 y RaiNews.
Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial la causa de muerte de Peppino Mazzullo.
Mazzullo había celebrado su cumpleaños número 100 el pasado 6 de junio, la comunidad de Santo Stefano di Briga organizó una celebración en su honor, en la que estuvo acompañado por habitantes, amigos y personas cercanas.
Peppino Mazzullo fue la voz de Topo Gigio durante 45 años
El vínculo de Mazzullo con Topo Gigio comenzó en 1961 y se mantuvo hasta 2006, durante ese periodo, su voz infantil contribuyó a definir la personalidad del personaje creado por Maria Perego.
Topo Gigio ya había aparecido en televisión antes de que Mazzullo asumiera su voz, pero fue el actor italiano quien convirtió su interpretación en una de las características más reconocibles del pequeño ratón.
El personaje llegó a programas de televisión en distintos países y también apareció en el famoso Ed Sullivan Show de Estados Unidos.
Una de las frases más recordadas de Topo Gigio, “Ma cosa mi dici mai?”, también estuvo relacionada con la interpretación de Mazzullo, quien participaba en la construcción de los textos y diálogos del personaje.
¿Quién fue Peppino Mazzullo?
Giuseppe Mazzullo, conocido como Peppino, nació el 6 de junio de 1926 en Santo Stefano di Briga, Messina.
Su formación artística pasó por Roma y Milán, posteriormente desarrolló una carrera en el teatro y trabajó con la compañía de prosa de la Rai antes de consolidarse en televisión.
Además de Topo Gigio, uno de sus personajes más recordados fue Richetto, un alumno travieso y repetidor que acompañaba a Cino Tortorella, conocido como Mago Zurlì, en el programa infantil Zecchino d’Oro.
La propia organización del festival reconoce a Mazzullo como el intérprete original del personaje.
Después de regresar a Santo Stefano di Briga en 2004, fundó el Piccolissimo Teatro di Messina, donde también impulsó una escuela de teatro cómico y dramático.
En 2008 recibió el Leggio d’oro en la categoría de voz cartoon y posteriormente continuó vinculado con actividades teatrales y proyectos relacionados con la actuación.
Los funerales de Peppino Mazzullo están programados para este jueves 1 de octubre a las 15:30 horas en la iglesia de San Giovanni Battista, en Santo Stefano di Briga.
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