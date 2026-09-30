Visas de empleo EB-2 y EB-3 para mexicanos retroceden: qué significa si tu Green Card depende del trabajo

La categoría EB-2 dejó de estar “al corriente” para los mexicanos. Foto: AFP

La población mexicana enfrenta un retroceso en las fechas para obtener una Green Card por empleo en las categorías EB-2 y EB-3, de acuerdo con el Boletín de Visas de octubre de 2026 del Departamento de Estado.

Este boletín, que la dependencia publica cada mes, indica quién puede recibir su residencia permanente según la fecha en que inició su trámite. En la edición de octubre, la categoría EB-2 dejó de estar “al corriente” para los mexicanos y la EB-3 retrocedió varios meses, por lo que los trabajadores que buscan quedarse en Estados Unidos a través de su empleo tendrán que esperar más tiempo.

El ajuste, sin embargo, no es exclusivo de México, ya que aplica a casi todos los países del mundo y responde a los límites de visas del nuevo año fiscal, sin que el boletín indique cuándo podrían volver a avanzar las fechas.

¿Qué cambió en el Boletín de Visas de octubre?

Para entender el cambio, hay que saber que el Boletín de Visas publica dos tablas para cada categoría. La primera, llamada fechas de acción final, marca quién puede recibir ya su Green Card. La segunda, llamada fechas para presentar la solicitud, marca quién puede empezar el último paso del trámite, aunque todavía tenga que esperar a que se apruebe.

Con esa distinción en mente, al comparar el boletín de octubre con el de septiembre de 2026, los cambios en las fechas de acción final para México son estos:

EB-2: pasó de estar “al corriente”, es decir, sin fila de espera, al 1 de enero de 2025

pasó de estar “al corriente”, es decir, sin fila de espera, al EB-3: retrocedió del 1 de septiembre de 2024 al 15 de mayo de 2024

retrocedió del 1 de septiembre de 2024 al EB-3 “otros trabajadores”: retrocedió del 1 de abril de 2022 al 1 de enero de 2022

A la par, las fechas para presentar la solicitud también retrocedieron. En EB-2 pasaron de estar al corriente al 15 de marzo de 2026, en EB-3 pasaron de estar al corriente al 1 de agosto de 2024, y en la subcategoría de “otros trabajadores” bajaron del 1 de agosto de 2022 al 1 de junio de 2022.

¿Por qué retrocedieron las fechas?

El retroceso coincide con el arranque del año fiscal 2027 del gobierno de Estados Unidos, el 1 de octubre, ya que el boletín de octubre es el primero de ese periodo.

De acuerdo con el Departamento de Estado, algunas categorías de empleo del llamado “resto del mundo” retrocedieron porque era “necesario para mantener la emisión de visas dentro de los límites trimestrales y anuales del año fiscal 2027”, y la dependencia aseguró que la situación se vigila de forma continua.

Los límites a los que se refiere la dependencia están fijados por ley. El propio boletín detalla que cada año hay al menos 140 mil Green Cards por empleo, de las que las categorías EB-2 y EB-3 reciben cada una el 28.6%. Además, ningún país puede recibir más del 7% del total de Green Cards familiares y de empleo, un tope de 25 mil 620 por año.

En ese reparto, México no tiene una fila de espera propia en EB-2 y EB-3, así que comparte las mismas fechas que la mayoría de los países, a diferencia de China e India, y en EB-3 también de Filipinas, que tienen fechas distintas por su alta demanda.

De hecho, el retroceso ya se veía venir, porque el boletín de septiembre advertía que la alta demanda en EB-2 podía obligar a retroceder la fecha o a dejar la categoría sin visas antes de que terminara el año fiscal, el mismo cierre que marcó el plazo final para los ganadores de la lotería de visas DV-2026 que todavía esperaban su residencia.

¿Qué son las visas EB-2 y EB-3 y qué es la fecha de prioridad?

Para dimensionar a quién afecta el retroceso, conviene recordar qué cubren estas categorías, que son dos de las principales vías para obtener la residencia permanente a través de un empleo. Según el Departamento de Estado, cada una está pensada para distintos perfiles de trabajadores:

EB-2: profesionistas con posgrado, o con licenciatura y al menos cinco años de experiencia progresiva, y personas con habilidad excepcional en ciencias, artes o negocios

profesionistas con posgrado, o con licenciatura y al menos cinco años de experiencia progresiva, y personas con habilidad excepcional en ciencias, artes o negocios EB-3: trabajadores calificados con al menos dos años de capacitación o experiencia, profesionistas con licenciatura y “otros trabajadores”, que ocupan puestos que requieren menos de dos años de experiencia

En ambas categorías, el empleador por lo general debe obtener primero una certificación laboral del Departamento del Trabajo, aunque en EB-2 algunas personas pueden pedir una exención por interés nacional.

Ese primer paso es importante porque de él depende la fecha de prioridad, la pieza clave para entender el boletín, que por lo general corresponde al día en que el empleador presentó la certificación laboral o, cuando no se requiere, la petición del trabajador.

La Green Card solo puede entregarse cuando esa fecha es anterior a la que publica el boletín para su categoría y su país, así que cada retroceso deja fuera, al menos por un tiempo, a quienes estaban justo en el límite.

¿Qué significa si tu Green Card depende del trabajo?

Con estas definiciones claras, el siguiente punto es qué tabla aplica en cada caso, algo que depende de dónde se hace el trámite. Quienes esperan su visa de inmigrante en un consulado dependen de las fechas de acción final.

En cambio, para quienes ya viven en Estados Unidos y piden el ajuste de estatus, USCIS aceptará en octubre las fechas para presentar la solicitud en todas las categorías de empleo, según la página de la agencia sobre las tablas del Boletín de Visas, un cambio respecto a septiembre, cuando se usaban las fechas de acción final.

En la práctica, el efecto depende de la fecha de prioridad de cada persona. Por ejemplo, un trabajador mexicano en EB-3 con fecha de prioridad del 1 de junio de 2024 podía recibir su Green Card en septiembre, porque su fecha era anterior al 1 de septiembre de 2024.

En octubre ya no puede recibirla, porque la fecha de acción final bajó al 15 de mayo de 2024. Sin embargo, si vive en Estados Unidos, sí podría presentar su solicitud de ajuste de estatus, ya que su fecha queda dentro de la fecha para presentar la solicitud, fijada en el 1 de agosto de 2024.

Para quienes ya tienen un trámite en curso, el retroceso significa sobre todo más espera, y la duración de esa espera no está definida, porque el Departamento de Estado no ha publicado proyecciones sobre cuándo podrían volver a avanzar las fechas. A esa incertidumbre se suma que USCIS define cada mes cuál de las dos tablas acepta, así que la regla de octubre puede cambiar en los próximos boletines.

¿Qué pueden hacer quienes esperan su Green Card por empleo?

Aunque la espera no depende de la persona, sí es posible prepararse para no perder oportunidades cuando las fechas vuelvan a moverse. Para ello, conviene tener claros algunos puntos:

Conocer su fecha de prioridad , que aparece en el aviso de aprobación de la petición del empleador (formulario I-140) que envía USCIS

, que aparece en el aviso de aprobación de la petición del empleador (formulario I-140) que envía USCIS Revisar cada mes el Boletín de Visas en la sección de empleo y en la columna de México, tanto en las fechas de acción final como en las fechas para presentar la solicitud

Consultar en la página de USCIS cuál tabla se acepta ese mes, si el trámite se hace desde Estados Unidos

Mantener vigente la visa o el estatus de trabajo actual , como una H-1B, mientras la green card sigue pendiente

, como una H-1B, mientras la green card sigue pendiente Hablar con el abogado o con el departamento de recursos humanos del empleador antes de cambiar de trabajo o de viajar fuera del país

Por último, el retroceso en las categorías de empleo contrasta con los movimientos en otras filas de espera, como en las nuevas fechas de octubre para las green cards de esposos e hijos de residentes, por lo que cada familia debe revisar la categoría específica en la que está su trámite.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.