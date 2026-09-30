Senado aprueba reforma contra piratería y fraude; oposición advierte riesgo para memes

Senado avaló reforma contra piratería y fraude. Foto: Cuartoscuro

El Senado de la República aprobó, con 74 votos a favor y 34 en contra, reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial para combatir la piratería, falsificación y fraude. La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados para continuar su trámite parlamentario. La oposición advirtió que la ambigüedad de la ley podría criminalizar el humor, a periodistas y a creadores de contenido.

Uno de los puntos que generó mayor debate fue la incorporación del concepto de “escala comercial”, así como la sanción al uso no autorizado de elementos de identidad gráfica y dominios electrónicos de instituciones públicas.

¿Qué castigará la reforma?

El dictamen contempla penas de uno a cinco años de prisión para quien utilice, reproduzca, imite o incorpore a escala comercial la identidad gráfica, dominios electrónicos o signos oficiales de instituciones públicas con fines de engaño o fraude.

También establece que determinados actos relacionados con piratería podrán considerarse realizados a escala comercial cuando alcancen el umbral previsto en la reforma, equivalente a 170 UMA.

Además, se plantea que la reparación del daño en casos de piratería no sea menor al 40% del precio de venta al público del producto legítimo.

Corresponderá al ministerio público acreditar el delito en cada caso y, a través de una reserva, se estableció que los ilícitos “se perseguirán de oficio y se considerarán de comisión dolosa”, es decir, se tendrá que demostrar el dolo para configurar la transgresión.

Oposición advierte riesgo para memes y parodias

Durante la discusión, legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano cuestionaron que conceptos como “escala comercial” puedan generar interpretaciones contra periodistas, creadores de contenido o expresiones satíricas.

La senadora priista Karla Guadalupe Toledo sostuvo que una redacción ambigua podría intimidar a ciudadanos, comunicadores y creadores.

“Una cosa es combatir la falsificación y el fraude y otra muy distinta es aprobar una reforma penal ambigua capaz de intimidar a los ciudadanos, a los periodistas, a los comunicadores y también a los creadores de contenido… Puede terminar utilizándose contra quienes incomoden al poder”, Karla Guadalupe Toledo, senadora del PRI

En contraste, senadores de Morena y Partido del Trabajo (PT) defendieron que el objetivo es combatir redes de piratería, falsificación y fraudes, no perseguir el humor.

“Hacer un meme es libertad de expresión, es humor, es cultura popular; clonar marcas a escala industrial, saquear derechos de autor, operar redes de piratería organizada y falsificar documentos oficiales, es un crimen, es un delito”, Martha Lucía Micher Camarena, senadora de Morena

El senador Cuauhtémoc Ochoa sostuvo que un meme no constituye por sí mismo el delito y resumió la postura oficialista con la frase: “Al meme, libertad; al fraude y a la piratería, la ley”.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.