¿Qué políticos mexicanos con doble nacionalidad podrían quedar fuera de futuras gubernaturas o la presidencia?

Foto: Cuartoscuro

La reforma de Nacionalidad Única, aprobada por la Cámara de Diputados el 22 de septiembre, plantea que quienes aspiren a la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México cuenten únicamente con nacionalidad mexicana.

La discusión pone nuevamente bajo la lupa los casos de políticos mexicanos nacidos en Estados Unidos que han ocupado cargos de elección popular o que aspiran a alguno.

Entre los antecedentes aparecen Ernesto Ruffo Appel, Javier Corral, Francisco García Cabeza de Vaca, Jaime Bonilla, Eugenio Elorduy Walther y Roberto De La Madrid Romandía. Sin embargo, los casos son distintos: algunos nacieron en territorio estadounidense, mientras que en otros se documentó expresamente la nacionalidad mexicana o incluso la renuncia a una segunda nacionalidad.

Francisco García Cabeza de Vaca

Uno de los casos es el de Francisco García Cabeza de Vaca, quien fue gobernador de Tamaulipas entre 2016 y 2022.

El exfuncionario nació en McAllen, Texas. El sitio Saber Votar señala que cuenta con la nacionalidad estadounidense, por lo que sería afectado si aspira a un nuevo cargo, como la presidencia de la República.

Ernesto Ruffo Appel

Ernesto Ruffo Appel, quien gobernó Baja California de 1989 a 1995, nació en San Diego, Estados Unidos, según una ficha biográfica de la Cámara de Diputados. Fue el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México.

Javier Corral

Javier Corral, gobernador de Chihuahua de 2016 a 2021, nació en el condado de El Paso, Texas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció que sus padres eran mexicanos, por lo que adquirió la nacionalidad mexicana por nacimiento.

Jaime Bonilla

El caso de Jaime Bonilla Valdez, gobernador de Baja California de 2019 a 2021, también estuvo relacionado con una controversia sobre nacionalidad. Según los antecedentes retomados por diversos medios de comunicación, habría renunciado a la nacionalidad estadounidense en 2012.

Paco Ignacio Taibo II

Paco Ignacio Taibo II nació en Gijón, España, en 1949, y se naturalizó mexicano en 1984. Su caso cobró relevancia en 2019, cuando una reforma a la Ley Federal de Entidades Paraestatales eliminó el requisito de ser mexicano por nacimiento para dirigir organismos públicos, lo que permitió su designación al frente del Fondo de Cultura Económica (FCE).

Otros casos históricos

Eugenio Elorduy y Roberto De La Madrid

Eugenio Elorduy Walther, gobernador de Baja California de 2001 a 2007, nació en Calexico, California, pero era mexicano por ser hijo de padres mexicanos. Falleció en 2023

Por su parte, Roberto De La Madrid Romandía, gobernador de Baja California de 1977 a 1983, también nació en Calexico. La Universidad Autónoma de Baja California señala que optó por la nacionalidad mexicana. Falleció en 2010.

¿Qué plantea la reforma?

La propuesta establece que quien aspire a la Presidencia no debe tener ni adquirir otra nacionalidad y, en caso de contar con ella, deberá renunciar antes de solicitar su registro.

También contempla que durante el cargo no pueda adquirir o solicitar otra nacionalidad, utilizar documentos de identidad expedidos por otro país, ejercer derechos políticos en otra nación o solicitar protección diplomática extranjera.

Disposiciones similares se plantean para las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La Cámara de Diputados aprobó la reforma después de 11 horas de debate, con 334 votos a favor, 109 en contra y una abstención en la votación final.

El debate mostró posiciones encontradas: Morena y sus aliados defendieron la medida bajo el argumento de soberanía nacional, mientras PAN, PRI y Movimiento Ciudadano señalaron posibles afectaciones a los derechos políticos de mexicanos con doble nacionalidad.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.