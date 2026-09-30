Cierran tierras públicas de Arizona hasta 2029 por las obras del muro fronterizo

La medida afecta rutas y terrenos utilizados por visitantes. Foto: Envato

El Servicio Forestal de Estados Unidos cerró el acceso público a una extensa zona del Bosque Nacional Coronado, en el sur de Arizona, donde se desarrollan obras relacionadas con el muro fronterizo.

La restricción estará vigente hasta el 20 de enero de 2029. La medida abarca sectores del valle de San Rafael y áreas montañosas al oeste de Nogales, de acuerdo con The Arizona Republic.

El cierre comprende aproximadamente 56 millas de terrenos del Bosque Nacional Coronado. La zona ha sido objeto de atención por su importancia ambiental y cultural, según el reporte del medio.

The Forest Service is blocking access along 56 miles of border wall work zone in southern Arizona. https://t.co/hvxAwsfnX3 — azcentral (@azcentral) September 30, 2026

¿Por qué cerraron estas tierras públicas?

El Servicio Forestal justificó la decisión por motivos de seguridad para las personas que podrían acercarse a una zona activa de construcción, según un reporte del Arizona Public Media.

Starr Farrell, portavoz del Bosque Nacional Coronado, explicó a The Arizona Republic que las obras están previstas en diferentes sectores durante los próximos dos años.

Por esa razón, la agencia estableció un área de cierre más amplia que los puntos donde actualmente trabajan los contratistas.

La orden establece que el cierre se extiende hasta 300 yardas desde la frontera cuando se trata de terrenos federales.

Adelita Grijalva, representante demócrata, rechazó el cierre al considerar algunas irregularidades en el proceso, por lo que exigió explicaciones sobre la necesidad de restringir una extensión tan amplia de terrenos federales.

“Los habitantes de Arizona merecen transparencia sobre lo que ocurre en nuestras tierras públicas. Tenemos derecho a saber por qué es necesario un cierre tan generalizado y qué se está haciendo para proteger estas áreas, en lugar de que se nos impida documentar los impactos de la construcción del muro fronterizo”, explicó en un comunicado de prensa.

¿Qué lugares quedan dentro del área restringida?

El cierre afecta sectores del valle de San Rafael y zonas montañosas ubicadas al oeste de Nogales, según el mapa disponible en la comunicación oficial.

Según The Arizona Republic, la medida alcanza áreas de las montañas Patagonia, las tierras altas de Atascosa, Pajarito Wilderness y Sycamore Canyon.

Estos paisajes forman parte de una región fronteriza donde se han documentado especies como jaguares y ocelotes. El propio Servicio Forestal ha descrito la región de Sky Islands como un área importante para la biodiversidad y la conectividad ecológica.

El cierre no incluye el Área Natural Estatal de San Rafael, que es administrada por el estado de Arizona.

¿Quiénes pueden ingresar a las tierras cerradas?

La orden contempla excepciones para determinados grupos y actividades.

Los agentes federales, estatales y locales pueden ingresar cuando realizan funciones oficiales. También están exceptuados los equipos activos de rescate y extinción de incendios.

Las personas que tengan un permiso específico del Servicio Forestal también pueden acceder a las zonas restringidas bajo las condiciones establecidas.

Los cazadores con licencia tienen una excepción limitada. Pueden ingresar únicamente para recuperar animales de caza que hayan abatido.

El Servicio Forestal también indicó a The Arizona Republic que los medios de comunicación pueden solicitar permisos para ingresar a determinadas áreas.

¿Qué sanciones existen por entrar sin autorización?

Las personas que incumplan la orden pueden enfrentar hasta seis meses de prisión y multas de hasta 5 mil dólares.

Para las organizaciones, las multas pueden alcanzar 10 mil dólares.

Estas sanciones aparecen en las órdenes de cierre del Bosque Nacional Coronado emitidas por el Servicio Forestal.

En este caso, la restricción permanecerá hasta el 20 de enero de 2029, salvo que la agencia modifique o levante la medida antes de esa fecha, según la orden reportada por The Arizona Republic.

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