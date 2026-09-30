Trasladan al Altiplano a escolta del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, por especulación de atentado

En noviembre de 2025 fueron detenidos 7 escoltas de Manzo. Foto: César Cabrera

Alejandro F., alias el “Macas”, exescolta de confianza de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán, fue trasladado al penal federal del Altiplano a petición de su defensa, ante el riesgo de que terceras personas pudieran “atentar contra su vida”.

Actualmente, se encuentra vinculado a proceso por homicidio en comisión por omisión. Su defensa aseguró que el cambio de prisión se realizó exclusivamente por motivos de seguridad.

El “Macas” fue llevado al Altiplano

A través de un comunicado, el despacho legal informó que existían versiones sobre una posible agresión contra Alejandro F.

“Se especulaba la intención de terceras personas de atentar contra su vida”, señaló la defensa.

Por esa razón, fue enviado al Centro Federal de Readaptación Social No. 01, conocido como “El Altiplano”.

“Dicho traslado fue para evitar cualquier circunstancia que pudiera poner en riesgo a nuestro representado”, añadió el equipo jurídico.

Defensa rechaza nuevos señalamientos

La defensa también rechazó que Alejandro F. enfrente un nuevo proceso penal o que exista información novedosa en su contra.

Esto ocurre luego de que fuentes cercanas al caso señalaran una posible participación directa en el crimen, línea que, de acuerdo con la información proporcionada, también es investigada por la Fiscalía General de Michoacán.

Los abogados sostuvieron que la investigación complementaria ya concluyó y afirmaron que “una persona no puede ser acusada dos veces por el mismo delito”.

¿Qué le pasó a Carlos Manzo?

Carlos Manzo, entonces presidente municipal de Uruapan, Michoacán, fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas, en el centro de la ciudad. Un adolescente de 17 años se acercó al alcalde y disparó en siete ocasiones; posteriormente, fue abatido por elementos de seguridad. Las investigaciones determinaron que el agresor y otros participantes habrían sido reclutados por una estructura criminal vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las indagatorias han derivado en la captura de presuntos autores intelectuales, operadores y personas acusadas de proporcionar información al grupo criminal.

En julio de 2026 fue detenido Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado por autoridades federales como presunto autor intelectual que habría ordenado y financiado el ataque.

Para septiembre de 2026, sumaban 32 personas detenidas por su presunta relación con el homicidio.

La investigación continúa para determinar la participación de cada implicado; además, Grecia Quiroz, viuda de Manzo y actual alcaldesa de Uruapan, solicitó recientemente que la FGR atraiga el caso.

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