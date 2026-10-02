Fiscalía de BC dio más de 200 mdp a empresa sancionada por EE. UU.: MCCI

Gobierno de Baja California también otorgó contratos. FOTO: Getty

La Fiscalía General de Baja California otorgó contratos por más de 200 millones de pesos a Inteliproof Efficient, empresa sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntamente formar parte de una red utilizada para lavar dinero del Cártel de Sinaloa, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Los contratos fueron entregados entre 2022 y 2025 e incluyeron servicios y productos como mantenimiento de inmuebles, mobiliario, computadoras, uniformes, equipo táctico y hasta un sistema de reconocimiento facial. Algunos fueron financiados con recursos federales destinados a seguridad.

2) El Departamento del Tesoro incluyó a Inteliproof en su lista de personas y empresas sancionadas a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y detalló que fue empleada para lavar dinero para René Arzate García, "La Rana”, jefe de plaza del cártel en Tijuana pic.twitter.com/cnBuoqNWJd — Mexicanos Contra la Corrupción (@MXvsCORRUPCION) October 1, 2026

Fiscalía de Baja California contrató a Inteliproof Efficient

Una revisión de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) realizada por MCCI encontró 33 contratos de la Fiscalía de Baja California con Inteliproof Efficient entre 2022 y 2025. En conjunto suman poco más de 73.2 millones de pesos y 19 fueron entregados mediante adjudicación directa.

Sin embargo, MCCI señala que existen más contratos. Cita una investigación de Semanario Zeta que documentó que solamente en 2023 la compañía recibió 10 contratos por más de 101 millones de pesos. Para 2022, ese medio reportó otros 15 por más de 49 millones.

Además, la revisión de MCCI encontró al menos seis contratos en 2024 por más de 17 millones de pesos y ocho en 2025 por más de 33.2 millones.

Uno de los contratos de 2024, por 8.1 millones de pesos, utilizó recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) para suministrar uniformes tácticos.

EE. UU. sancionó a empresa por presuntos nexos con Cártel de Sinaloa

Inteliproof Efficient fue incluida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en un listado de personas y empresas sancionadas como parte de una estructura vinculada al Cártel de Sinaloa en Baja California.

Según las autoridades estadounidenses citadas por MCCI, la compañía habría sido utilizada para lavar dinero para René Arzate García, alias “La Rana”, identificado por Estados Unidos como jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en Tijuana.

Entre los sancionados también aparecen Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, socio de Inteliproof, y Carlos Villela Gómez Santelices, apoderado legal de la compañía.

Gobierno de Baja California también otorgó contratos

MCCI reportó que el Gobierno de Baja California otorgó a Inteliproof al menos siete contratos entre 2022 y 2025 por 16.5 millones de pesos.

Los contratos contemplaron uniformes, equipo de protección, equipo táctico, computadoras y equipo antimotín. La investigación también identificó contrataciones de la empresa por parte de los ayuntamientos de Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate.

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